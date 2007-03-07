سایپا با کسب 52 درصد سهم بازارخودرو، تولید کننده اول ایران است

به گزارش خبرگزاری مهرو به نقل از روابط عمومی سایپا وزیرصنایع ومعادن روزگذشته درمراسم چهل ویکمین سالگرد تاسیس این شرکت که با حضوروزیر صنایع و معادن ونزوئلا برگزار شد ،‌ گفت: امسال بیش ازیک میلیون دستگاه خودرودرکشورتولید می شود که سایپا با تولید بیش از500 هزاردستگاه تولید کننده اول ایران خواهد بود.

علیرضا طهماسبی با اشاره به طراحی خودروی S 81 و موتور با برند سایپا افزود: در سال 87 این خودرووارد بازارخواهد شد و بخشی ازتیراژ تولید خودروی S81 به خارج صادر می شود.

وی تصریح کرد: سایپا با استفاده ازسرمایه انسانی ومتخصصین ایرانی می تواند سالی دومحصول جدید عرضه کند ودرهمکاری با شرکت های معتبرخودروسازی جهانی موفق باشد.

وزیرصنایع ومعادن با اشاره به توان آزمایشگاهی و تحقیقاتی و نیزتوانمندی سایپا درایجاد خطوط تولید درداخل وخارج دراین شرکت خاطرنشان کرد: این شرکت پس از افتتاح سایت خودرو سایپا 141 درونزوئلا دربهارآینده دومین سایت خارجی خود را درسوریه راه اندازی خواهد کرد.

وی رشد 10 درصدی تولید خودرودرسال جاری را مناسب دانست و گفت: صنعت خودروی ایران بویژه ازنظرتیراژ تولید بالاترازبسیاری کشورها ازجمله استرالیا وسه برابر اندونزی تیراژتولید دارد.

طهماسبی به تولید سالانه 13 میلیارد دلارخودرودرایران اشاره کرد و افزود: صنعت خودروی ایران حدود 4 درصد تولید ناخالص داخلی وبا اشتغال 500 هزارنفرحدود 5/3 درصد اشتغال صنعتی ایران را دراختیاردارد .

وی حجم سرمایه گذاری درصنعت خودروی کشوررا پنج هزارمیلیارد تومان حدود 6 میلیارد دلاراعلام وتصریح کرد: صنعت خودروایران همزمان باید مقوله تولید با برند داخلی، همکاری با شرکت های خودروسازجهانی را نیزبه طورجدی دنیال کند.

وزیرصنایع و معادن پیش از شرکت درمراسم چهل ویکمین سالگرد تاسیس سایپا به همراه وزیر صنایع ونزوئلا ازنمایشگاه طرح های تحقیقاتی این شرکت درزمینه تولید موتوروخودروبا برند سایپا، موتورگازسوزومحصولات گروه و نیزخطوط تولید بازدید کرد.