آخرین وضعیت پرسپولیس قبل از دیدار با برق تهران / شیث فردا محروم است، طارق جبان بازی می کند

محسن اسکندری سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار مهرضمن تایید این خبر به آخرین وضعیت این تیم قبل از دیدار با برق تهران اشاره کرد و افزود: خوشبختانه برای این دیدار اکثر نفرات خود را در اختیار داریم و تنها شیث رضایی و صلاح حسن را به همراه نداریم. رضایی به خاطر رای کمیته انضباطی و صلاح حسن به خاطر سفر به عراق در این دیدار حضور نخواهند داشت.

اسکندری در مورد مشکل مهرداد اولادی گفت: مشکل وی کماکان به قوت خود باقیست و هنوز نتوانسته ایم با مسئولان باشگاه الشباب برای حضور وی در ترکیب پرسپولیس به توافق برسیم.

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه مدافع سوریه ای می تواند در دیدار با برق به میدان برود خاطرنشان کرد: طارق جبان در تمرینات پرسپولیس عملکرد قابل قبولی داشته است و از فردا می تواند درترکیب پرسپولیس قرار بگیرد.

وی در مورد وضعیت حسین کعبی نیزگفت: کعبی مشکلی برای همراهی پرسپولیس ندارد و از دیدار با پاس برای تیم ما به میدان خواهد رفت.

محسن اسکندری در پایان با بیان اینکه آخرین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس قبل از دیدار با برق تهران عصر امروز در ورزشگاه کارگران برگزار می شود گفت: بعد از این تمرین بازیکنان راهی هتل المپیک خواهند شد تا خود را برای دیدار فردا برابر برق آماده کنند.