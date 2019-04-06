محمد عموییان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز نوجوانان ایران برای شناسایی ترکیب تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا در حالی در تهران برگزار می‌شود که استان قم در جمع ۱۰ پینگ پنگ باز حاضر در این مرحله نماینده دارد.

وی افزود: سید محمد معین منتظری پینگ پنگ باز برجسته و خوش آتیه قمی در این رقابت‌ها شرکت می‌کند و یکی از ۱۰ ورزشکاری است که در دور نخست این پیکارها برابر برترین‌های ایران به میدان می‌روند.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم گفت: با توجه به اینکه چهره‌های برتر کشور در این مسابقات حضور دارند از منتظری انتظار شکست دادن آنها و رسیدن به ترکیب تیم ملی را نداریم اما این حضور بدون تردید برای منتظری یک تجربه بزرگ به منظور رقابت در رده‌های سنی بالاتر است.

عموییان بیان داشت: امروز تنیس روز میز قم در جایگاهی قرار گرفته که معین منتظری را در جمع ۱۰ نفر برتر ایران در رده سنی نوجوانان و پویا وفایی را در جمع ۱۰ نفر برتر کشور در رده سنی جوانان دارد و سیر صعودی تنیس روی میز قم آغاز شده است.

وی عنوان کرد: در مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان ایران پویا وفایی با پنج باخت و چهار برد به مقام ششم دست یافت اما در مجموع با احتساب امتیاز پایه دور قبل تنها با اختلاف نیم امتیاز از راهیابی به دور نهایی انتخابی باز ماند.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم تصریح کرد: امروز ششم آوریل مصادف با روز جهانی تنیس روی میز است و به همین منظور مسابقاتی در سالن شهید محمدی ورزشگاه تختی قم همانند هر سال در گرامیداشت این روز برگزار می‌شود و قصد ما بر این است که از محل درآمدهای این رقابت به سیل زدگان استان‌های شمالی کشور کمک کنیم.