حق بیمه ورزشکاران در سال ۹۸ افزایش یافت

محمد گلفشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس نظر فدراسیون پزشکی ورزشی حق بیمه ورزشی در سال ۹۸ افزایش پیدا کرده و این افزایش از ابتدای سال ۹۸ در تمامی نقاط کشور اعمال می‌شود.

وی افزود: بر این اساس حق عضویت برای یک سال سرانه بیمه ورزشی در سال ۱۳۹۸ برابر با ۲۰ هزار تومان خواهد بود که این مبلغ ۳۳ درصد بیشتر از مبلغ حق بیمه سال ۹۷ است چنان که حق بیمه در سال ۹۷ و طی دو سال قبل از آن ۱۵ هزار تومان بود.

رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان قم گفت: به عنوان یک اصل غیر قابل اجتناب، ورزشکاران، مربیان و عوامل ورزشی برای حضور در مسابقات، تمرینات یا هر نوع فعالیت ورزشی طبق مقررات سابق باید دارای کارت بیمه ورزشی باشند و این کارت بیمه را با پرداخت سرانه دریافت می‌کنند.

گلفشان با بیان اینکه اقدام به دریافت کارت بیمه ورزشی هم به صورت حضوری و هم به صورت اینترنتی قابل انجام است بیان داشت: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به دفتر هیئت پزشکی ورزشی استان قم در ورزشگاه جهان پهلوان تختی اقدام به دریافت کارت بیمه کنند و یا با مراجعه به درگاه فدراسیون پزشکی ورزشی اقدامات لازم را انجام دهند.

وی عنوان کرد: برای دریافت کارت بیمه ورزشی، سامانه کد ملی افراد را ثبت و نگهداری می‌کند و به مدت یک سال پس از ثبت نام، خدمات پزشکی و پرداخت خسارت به ورزشکارانی که در جریان فعالیت‌های ورزشی مصدوم شده‌اند ارائه می‌دهد.

رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان قم تاکید کرد: حضور در رویدادهای ورزشی به هر شکل، بدون پوشش بیمه ورزشی ممنوع است و مربیان و مسئولان باشگاه‌های ورزشی باید به این موضوع توجهی ویژه و غیر قابل اجتناب داشته باشند.