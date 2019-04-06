آسمان کردستان همچنان بارانی است/بارش ها تا سه شنبه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به بررسی و تحلیل آخرین نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، برای ارتفاعات و گردنه‌ها نیز کولاک برف و در برخی نقاط رعد و برق و بارش تگرگ پیش بینی شده است.

بر اساس این پیش بینی‌ها تا اواخر وقت امروز بارش‌ها شدت یافته و مناطق مریوان، بانه، سروآباد، اورامان، سقز، کامیاران و سنندج شاهد این بارش‌های بهاری خواهند بود.

همچنین بارش‌ها در روزهای یکشنبه و دوشنبه، اغلب در بعد از ظهرها و به صورت رگباری به ویژه برای نواحی غربی استان خواهد بود و مقدار بارش‌های روز دوشنبه قابل ملاحظه تر خواهد بود.

با توجه به ماهیت بارش‌های بهاره و رواناب ایجاد شده از ذوب برف، آب‌گرفتگی معابر شهری و روستایی و سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه‌ها رخ خواهد داد و همچنین در این مدت امکان ریزش کوه و سقوط بهمن در ارتفاعات و گردنه‌ها دور از انتظار نیست.

همچنین با توجه به شرایط تشکیل گرد و غبار بر روی عراق و سوریه و امکان انتقال بخشی از آن به سطح استان به خصوص مناطق غربی و جنوبی کردستان، برای امروز و فردا تا حدودی کاهش کیفیت هوا و دید افقی مورد انتظار است.

از لحاظ دمایی نیز طی امروز و فردا تغییرات قابل توجه دمایی نخواهیم داشت و بر اساس حداقل و حداکثر دمای ۲۴ ساعت گذشته ایستگاه‌های استان، سروآباد با ۱۸ درجه سانتیگراد گرم‌ترین نقطه استان و زرینه نیز با یک درجه بالای صفر سردترین نقطه کردستان بوده است.