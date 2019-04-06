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۱۷ فروردین ۱۳۹۸، ۹:۲۲

در القنیطره برگزار شد؛

تظاهرات ضد آمریکاییِ مردم سوریه در حمایت از جولان اشغالی

تظاهرات ضد آمریکاییِ مردم سوریه در حمایت از جولان اشغالی

مردم سوریه بار دیگر در محکومیت اقدام اخیر رئیس جمهوری آمریکا علیه جولان اقدام به برگزاری تظاهرات در منطقه «البعث» در شهر «القنیطره» کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، واکنش‌های مردم سوریه به اقدام خصمانه اخیر رئیس جمهوری آمریکا علیه جولان اشغالی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، اهالی منطقه «البعث» واقع در شهر «القنیطره» سوریه در اعتراض به اقدام ترامپ علیه جولان و به رسمیت شناختن حاکمیت صهیونیست‌ها بر آن، دست به برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی زدند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات ضمن سر دادن شعارهای ضد آمریکایی بر لزوم خروج اشغالگران صهیونیست از اراضی اشغالی جولان تأکید کردند.

این درحالی است که چندی پیش دونالد ترامپ با امضای فرمانی غیرقانونی، حاکمیت صهیونیست‌ها بر جولان را به رسمیت شناخت.

کد مطلب 4582294

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