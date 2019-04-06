به گزارش خبرنگار مهر، عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق امروز شنبه ۱۷ فروردین ماه در رأس هیأتی بلندپایه برای آغاز روابطی نو در عرصه تجارت، سیاست و اقتصاد وارد ایران خواهد شد تا بازدید حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران را که چندی پیش به کشورش سفر کرده بود را پس دهد. در این میان اگرچه بسیاری سفر حسن روحانی را به بغداد از بسیاری از جنبه‌ها، حائز اهمیت می‌دانستند، اما اکنون سفر عبدالمهدی نیز به لحاظ اهمیت، کم از آن ندارد و امیدواری‌های زیادی به خصوص در مقطع کنونی اقتصاد ایران که ضرورت تحکیم روابط با کشورهای همسایه را بیش از هر زمان دیگری نمایان می‌سازد.

روابط بانکی و ارزی ایران و عراق نیز قرار است در سفر نخست وزیر عراق به ایران مورد بررسی قرار گیرد و شرایطی فراهم شود که تسهیل در نقل و انتقالات پولی دو کشور صورت گیرد. البته سناریوی اصلی همکاری در این بخش، مربوط به همکاری‌های بانکی در حوزه پول‌های ملی دو کشور است و قرار است مطابق با توافقات انجام شده در دور قبلی مذاکرات، تبادلات مالی با ریال و دینار انجام شود؛ اما برای اجرایی شدن آن نیاز به امضای پیمان‌دوجانبه پولی و فراهم شدن مقدمات لازم است.

پیش از سفر روحانی به عراق، در سفری که رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عراق و دیدار با مقامات بلندپایه عراقی در بغداد داشت، بخشی از همکاری‌های بانکی مورد عمل قرار گرفته بود و در سفر امروز نخست وزیر عراق به تهران، بخش دیگری از توافقات و مذاکرات برای عملیاتی شدن مورد بررسی قرار می‌گیرند.

توافقات بانکی ایران و عراق در دور قبلی چه بود؟

در سفر بهمن سال گذشته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به عراق، توافقات متعددی صورت گرفت، از جمله آن تأسیس شعبه بانک الرشید در ایران بود. در دیدار همتی با رئیس کل بانک الرشید، مقرر شد تا علاوه بر افتتاح شعبه‌ای از این بانک، سایر بانک‌های عراقی نیز در ایران شعبه دایر کنند.

همچنین توافق شد که صادرکنندگان ایرانی بتوانند از طریق بانک‌های عراقی فعالیت کنند و بانک‌های ایرانی نیز بتوانند در بانک‌های عراقی، حساب دیناری داشته باشند.

اما مهمترین توافق در حوزه ارزی و مبادلات خارجی ایران و عراق، توافقی بود که بر مبنای آن مقرر شد بانک مرکزی ایران حساب‌های یورویی و دیناری داشته باشد و مبادلات گاز و نفت با این حساب‌ها انجام شود.

باید منتظر ماند و دید که در سفر امروز نخست وزیر عراق به تهران چه گامی برای عملیاتی شدن توافقات مذکور صورت می‌گیرد.