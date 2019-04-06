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۱۷ فروردین ۱۳۹۸، ۹:۵۶

فرماندار شهرستان کامیاران:

سد گاوشان سرریز می شود/افزایش حجم رودخانه گاورود تا سه برابر

سد گاوشان سرریز می شود/افزایش حجم رودخانه گاورود تا سه برابر

کامیاران - فرماندار شهرستان کامیاران از سرریز شدن سد گاوشان و افزایش سه برابری حجم آب رودخانه گاورود واقع در مسیر خروجی این سد در چند روز آینده خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود الماسی شامگاه جمعه در پنجمین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان کامیاران اظهار داشت: بدلیل بارش‌های مؤثر روزهای گذشته و از طرفی سر ریز کردن سد سلیمانشاه واقع در بالادست سد گاوشان، افزایش قابل توجه دبی ورودی این سد علیرغم اتخاد تدابیر لازم وافزایش رها سازی از طریق دریچه تحتانی و سایر دریچه‌ها به میزان ۶۰ مترمکعب در ثانیه، سرریز سد گاوشان محتمل خواهد بود.

وی افزود: به منظور پیشگیری از هرگونه خسارت و حادثه احتمالی لازم است ضمن توجه به هشدارها و اطلاعیه‌های صادر شده هماهنگی بین ادارات شورای مدیریت بحران به عمل آید.

فرماندار شهرستان کامیاران ادامه داد: بر اساس برآوردها ظرف چند روز آینده این سد سرریز و حجم آب رودخانه گاورود در مسیر خروجی این سد به سه برابر وضع فعلی خواهد رسید.

الماسی یادآور شد: با توجه به پیش بینی‌ها در سال گذشته ما به درستی حدود چهار ماه پیش اقدام به بازکردن دریچه‌های سد کردیم و با این کار از وقوع شش سیلاب مخرب در محدوده این سد جلوگیری شد.

وی بیان کرد: با توجه به افزایش حجم آب این مسیر در روزهای آینده از کلیه کشاورزان، باغداران، بهره برداران و دارندگان طرح‌های پرورش ماهی و سایر افراد حاشیه و مجاور رودخانه گاورود از محل سد گاوشان تا تلاقی با رودخانه قشلاق می‌خواهیم با توجه به اینکه قبلاً از طرق مختلف اخطارهای متعددی توسط شرکت آب منطقه‌ای کردستان و اداره منابع آب شهرستان کامیاران صادر شده، هرچه سریع‌تر بدون فوت وقت نسبت به انتقال تجهیزات و تأسیسات مستقر در حاشیه و بستر رودخانه اقدام کنند تا از ورود خسارت‌های مالی و جانی پیشگیری به عمل آید.

فرماندار شهرستان کامیاران گفت: هرچند اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته اما ادارات برق، جهاد کشاورزی و سایر ادارات چنانچه تاسیساتی در این مسیر دارند نسبت به جمع‌آوری و مراقبت از آن اقدام و با توجه به نصب تور پرک (دهانه ریز) بر روی سرریز سد توسط تعاونی صیادان جهت جلوگیری از خروج و افتادن ماهی از سرریز از مردم عزیز هم می‌خواهیم تحت هیچ شرایطی به رودخانه گاورود نزدیک نشوند تا شاهد بروز خسارات جانی و مالی نباشیم.

کد مطلب 4582313

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