سد گاوشان سرریز می شود/افزایش حجم رودخانه گاورود تا سه برابر

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود الماسی شامگاه جمعه در پنجمین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان کامیاران اظهار داشت: بدلیل بارش‌های مؤثر روزهای گذشته و از طرفی سر ریز کردن سد سلیمانشاه واقع در بالادست سد گاوشان، افزایش قابل توجه دبی ورودی این سد علیرغم اتخاد تدابیر لازم وافزایش رها سازی از طریق دریچه تحتانی و سایر دریچه‌ها به میزان ۶۰ مترمکعب در ثانیه، سرریز سد گاوشان محتمل خواهد بود.

وی افزود: به منظور پیشگیری از هرگونه خسارت و حادثه احتمالی لازم است ضمن توجه به هشدارها و اطلاعیه‌های صادر شده هماهنگی بین ادارات شورای مدیریت بحران به عمل آید.

فرماندار شهرستان کامیاران ادامه داد: بر اساس برآوردها ظرف چند روز آینده این سد سرریز و حجم آب رودخانه گاورود در مسیر خروجی این سد به سه برابر وضع فعلی خواهد رسید.

الماسی یادآور شد: با توجه به پیش بینی‌ها در سال گذشته ما به درستی حدود چهار ماه پیش اقدام به بازکردن دریچه‌های سد کردیم و با این کار از وقوع شش سیلاب مخرب در محدوده این سد جلوگیری شد.

وی بیان کرد: با توجه به افزایش حجم آب این مسیر در روزهای آینده از کلیه کشاورزان، باغداران، بهره برداران و دارندگان طرح‌های پرورش ماهی و سایر افراد حاشیه و مجاور رودخانه گاورود از محل سد گاوشان تا تلاقی با رودخانه قشلاق می‌خواهیم با توجه به اینکه قبلاً از طرق مختلف اخطارهای متعددی توسط شرکت آب منطقه‌ای کردستان و اداره منابع آب شهرستان کامیاران صادر شده، هرچه سریع‌تر بدون فوت وقت نسبت به انتقال تجهیزات و تأسیسات مستقر در حاشیه و بستر رودخانه اقدام کنند تا از ورود خسارت‌های مالی و جانی پیشگیری به عمل آید.

فرماندار شهرستان کامیاران گفت: هرچند اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته اما ادارات برق، جهاد کشاورزی و سایر ادارات چنانچه تاسیساتی در این مسیر دارند نسبت به جمع‌آوری و مراقبت از آن اقدام و با توجه به نصب تور پرک (دهانه ریز) بر روی سرریز سد توسط تعاونی صیادان جهت جلوگیری از خروج و افتادن ماهی از سرریز از مردم عزیز هم می‌خواهیم تحت هیچ شرایطی به رودخانه گاورود نزدیک نشوند تا شاهد بروز خسارات جانی و مالی نباشیم.