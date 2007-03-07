تصویب آیین نامه تکریم اساتید بازنشسته دانشگاهها / تصویب کلیات راه اندازی پایگاه استنادی علوم ایران و اسلام

به گزارش خبرگزاری مهر، در آیین نامه تکریم استادان بازنشسته دانشگاهها به منظور قدردانی و سپاس از زحمات ارزشمند اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که با رتبه استاد تمامی بازنشسته می شوند، مزایای برخورداری از کانون اساتید، اشتغال در موسسات خاص به عنوان مشاور، برخورداری از بیمه تکمیلی درمانی اساتید و همسرانشان، استفاده از تخفیف ویژه در برخی هزینه ها نظیر بازدید از موزه ها ، استفاده از اماکن گردشگری ، کتابخانه ها و سفرهای علمی داخلی و خارجی با خطوط پروازی داخلی در نظر گرفته شده است.

همچنین در این جلسه، شورای عالی انقلاب فرهنگی کلیات راه اندازی پایگاه استنادی علوم ایران و جهان اسلام ( ISC) را به منظور انتشار و ترویج علم از طریق ایجاد نشریات علمی کیفی، حفاظت از جریان سالم تولید علم از طریق داوری تخصصی مقالات توسط جامعه علمی و تبادل آرا و نظریه های دانشمندان ایرانی و اسلامی در راستای نهضت نرم افزاری و تولید علم در کشور تصویب کرد.

همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای تحقق رسالت نبوی و تکمیل مکارم اخلاقی، سالروز ولادت اسوه حسنه و الگوی شایسته انسانی، پیامبر اعظم (ص) را به عنوان روز اخلاق و مهرورزی نامگذاری کرد.

در ادامه این جلسه اعطای جایزه ادبی پروین اعتصامی مطرح شد و کلیات آن به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. این جایزه با هدف ترغیب و تشویق بانوان جهان به ویژه بانوان مسلمان و ایرانی در راستای ایجاد و تقویت پیوند میان فرهنگ و ادبیات ملل مختلف در سه گروه سنی کودک، نوجوان و بزرگسال در نظر گرفته شده است.

همچنین به پیشنهاد هیات امنای دانشگاه شاهد و رای اعتماد شورای عالی انقلاب فرهنگی دکتر کامیار ثقفی به عنوان رئیس دانشگاه شاهد برگزیده شد.