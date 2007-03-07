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۱۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۱۵

/ در جلسه شب گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفت /

تصویب آیین نامه تکریم اساتید بازنشسته دانشگاهها / تصویب کلیات راه اندازی پایگاه استنادی علوم ایران و اسلام

تصویب آیین نامه تکریم اساتید بازنشسته دانشگاهها / تصویب کلیات راه اندازی پایگاه استنادی علوم ایران و اسلام

آیین نامه تکریم استادان بازنشسته دانشگاهها و راه اندازی پایگاه استنادی علوم ایران و جهان اسلام (ISC) در جلسه شب گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد برگزار شد، به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آیین نامه تکریم استادان بازنشسته دانشگاهها به منظور قدردانی و سپاس از زحمات ارزشمند اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که با رتبه استاد تمامی بازنشسته می شوند، مزایای برخورداری از کانون اساتید، اشتغال در موسسات خاص به عنوان مشاور، برخورداری از بیمه تکمیلی درمانی اساتید و همسرانشان، استفاده از تخفیف ویژه در برخی هزینه ها نظیر بازدید از موزه ها ، استفاده از اماکن گردشگری ، کتابخانه ها و سفرهای علمی داخلی و خارجی با خطوط پروازی داخلی در نظر گرفته شده است.

همچنین در این جلسه، شورای عالی انقلاب فرهنگی کلیات راه اندازی پایگاه استنادی علوم ایران و جهان اسلام ( ISC) را به منظور انتشار و ترویج علم از طریق ایجاد نشریات علمی کیفی، حفاظت از جریان سالم تولید علم از طریق داوری تخصصی مقالات توسط جامعه علمی و تبادل آرا و نظریه های دانشمندان ایرانی و اسلامی در راستای نهضت نرم افزاری و تولید علم در کشور تصویب کرد.

همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای تحقق رسالت نبوی و تکمیل مکارم اخلاقی، سالروز ولادت اسوه حسنه و الگوی شایسته انسانی، پیامبر اعظم (ص) را به عنوان روز اخلاق و مهرورزی نامگذاری کرد.

در ادامه این جلسه اعطای جایزه ادبی پروین اعتصامی مطرح شد و کلیات آن به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. این جایزه با هدف ترغیب و تشویق بانوان جهان به ویژه بانوان مسلمان و ایرانی در راستای ایجاد و تقویت پیوند میان فرهنگ و ادبیات ملل مختلف در سه گروه سنی کودک، نوجوان و بزرگسال در نظر گرفته شده است.

همچنین به پیشنهاد هیات امنای دانشگاه شاهد و رای اعتماد شورای عالی انقلاب فرهنگی دکتر کامیار ثقفی به عنوان رئیس دانشگاه شاهد برگزیده شد.

کد مطلب 458232

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