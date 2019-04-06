کاهش سطح نمایندگی دیپلماتیک آفریقای جنوبی در فلسطین اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، آفریقای جنوبی سطح نمایندگی دیپلماتیک خود در فلسطین اشغالی را از سفارت به «دفتر ارتباطات» کاهش داد.

بر اساس این گزارش، وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی اعلام کرد که به زودی اقدامات دیگری نیز در راستای اجرای تصمیمات اتخاذ شده در کنگره حزب حاکم این کشور پیرامون کاهش سطح روابط با رژیم صهیونیستی انجام خواهد شد.

این اقدام آفریقای جنوبی در حمایت از ملت فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی علیه آن انجام می‌گیرد.

آفریقای جنوبی قبلاً نیز در پی حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به تظاهرات مسالمت‌آمیز فلسطینیان در غزه در روز زمین در محکومیت انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس اشغالی، سفیر خود را از تل آویو فراخوانده بود.

وزیر خارجه آفریقای جنوبی گفته بود که کشورش دیگر سفیر خود را به تل آویو بازنخواهد گرداند.