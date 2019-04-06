جزئیات تخصیص یارانه خرید کتاب از نمایشگاه/تایید یک تغییر مدیریتی

ایوب دهقانکار سخنگوی شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه کتاب در گفتگو با مهر درباره آخرین تدارکات صورت گرفته برای برگزاری این رویداد عنوان کرد: تیم اجرایی نمایشگاه در تمام ایام تعطیلات نوروزی در مصلی مستقر بود و پیگیر امور اجرایی بودند. امور مربوط به مصلی و آماده سازی آن برای برگزاری نمایشگاه نیز در این ایام به خوبی پیش رفت. در حال حاضر بخشی از پروسه انجام سنگفرش سالن بخش کودک نمایشگاه انجام شده است و با کار شبانه‌روزی سایر سالن‌ها نیز در دست آماده سازی است. در شبستان و سالن‌ها مسقف ساختار کلی سالن مشخص و برپا شده است. ساختار و اسکلت چادرها هم در حال حاضر سوار شده است و رواق‌ها نیز آماده میزبانی است.

وی افزود: امسال با تمهیدات انجام شده تنها ناشران دانشگاهی در زیر هفت چادر برپا شده مستقر خواهند شد. ما امید داشته و داریم که این اتفاق آخرین سالی باشد که رخ می‌دهد و از سال آینده تمامی ناشران در همه بخش‌ها در فضای مسقف مستقر باشند با این همه با تشکر از صبوری این ناشران امسال نیز آنها را در زیر چادرها مستقر کرده‌ایم.

دهقانکار همچنین با اشاره به آغاز ثبت‌نام بن‌کارت‌های خرید کتاب از نمایشگاه از روز ۲۰ فروردین ماه نیز گفت: مشارکت امسال برای تهیه بن‌ها میان معاونت فرهنگی وزارت ارشاد و شخص دانشجویان و طلاب خواهد بود که بر این اساس هر کدام از افراد با پرداخت ۹۰ هزار تومان از یارانه شصت هزار تومانی برخوردار شده و می‌توانند تا سقف ۱۵۰ هزار تومان خرید کتاب از نمایشگاه داشته باشند.

وی تاکید کرد با پیگیری‌های شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون فرهنگی ایشان، امسال در تأمین یارانه نمایشگاه مشکلی نخواهیم داشت و همان رقم سال قبل امسال نیز تخصیص داده خواهد شد.

سخنگوی شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه کتاب همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره دغدغه برخی از ناشران که کمتر حد نصاب لازم در انتشار کتاب برای تخصیص غرفه در نمایشگاه کتاب را دارا هستند، عنوان کرد: ما ناشران را به صورت صفر و یکی نمی‌بینیم. قائل به این هستیم که گاه کیفیت یک اثر به اندازه‌ای هست که بتواند با بیست اثر برابری کند و لذا نباید همه ناشران را با نگاه تعداد آثار منتشر شده برای تخصیص غرفه دید. با این همه در جلسه‌ای با دوستان اجرایی در این زمینه صحبت شده است و در جلسه آتی با حضور مدیرعامل مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی نیز درباره این دسته صحبت و تصمیم گیری می‌کنیم. در حال حاضر دو سناریو برای این ناشران پیش روی ماست. نخست اینکه در قالب یک غرفه تجمیعی به آنها استند و جایگاهی برای عرضه محصولاتشان بدهیم و یا اینکه در صورت اینکه تعداد این ناشران زیاد نباشد و فضا نیز اجازه بدهد، به آنها غرفه مستقلی تحویل شود هرچند که بنا بر اطلاع تعداد این متقاضیان در بخش عمومی زیاد و در بخش کودک و نوجوان به مراتب کمتر است. ما در جلسه آتی در این زمینه تصمیم گیری خواهیم کرد.

دهقانکار همچنین درباره تغییر مدیر کمیته اطلاع‌رسانی نمایشگاه کتاب نیز گفت: مطلع هستید که دوستان صنف مدیران کمیته‌ها را به وزارت ارشاد معرفی کردند و حکم افراد نیز بر این اساس صادر شد. با این همه بزرگواری که به عنوان مدیر این کمیته معرفی شده بود (علی اکبر تورانیان) با نامه نگاری و ارائه دلایل خاص به خودشان اعلام کردند که قادر به همکاری نیستند و در واقع از ادامه همکاری استعفا کردند. دوستان صنف نیز در ادامه تصمیم گرفتند دوست دیگری به این سمت مشغول شود.

در همین زمینه خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که محمد حسین متولی به عنوان مدیر جدید کمیته اطلاع رسانی نمایشگاه کتاب منصوب شده است.