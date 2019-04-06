به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، همزمان با فروکش کردن تنش‌های اسلام‌آباد- دهلی، وزارت خارجه پاکستان از تصمیم برای آزادی ۳۶۰ زندانی هندی طی ماه میلادی جاری (آوریل) خبر داد.

به‌گفته «محمد فیصل» سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، این افراد که شامل ۳۵۵ ماهیگیر و ۵ شهروند دیگر هستند، دوره محکومیت خود را سپری کرده و مانعی برای رهایی ندارند.

عملیات آزادی این افراد در ۴ مرحله از روز دوشنبه آغاز می‌شود.

گفتنی است تنش‌ها میان ۲ قدرت هسته‌ای آسیا از اواخر ماه میلادی فوریه با وقوع انفجار انتحاری در کشمیر تحت کنترل هند بالا گرفت. به دنبال این حادثه، ۲ کشور چندین بار حریم هوایی یکدیگر را در امتداد خط مرزی شکستند حال آنکه در این میان، اسارت و در نهایت آزادی یک خلبان هندی تا حدی به کاهش تنش‌ها کمک کرد.

این درحالی است که روز گذشته، در جریان درگیری در مرز جامو و کشمیر، ۵ نظامی هندی کشته شدند.