محورهای مواصلاتی ۱۶ استان کشور مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با اشاره به آخرین وضعیت راه‌ها اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه‌های قزوین-کرج و کرج-تهران حدفاصل ساسانی تا گرمدره و محور شهریار-تهران محدوده شهر قدس نیمه سنگین است.

وی افزود: در استان‌های خوزستان، قم، قزوین، مرکزی، یزد و چهارمحال و بختیاری بارش باران را شاهد هستیم.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: محورهای شریانی هراز، پلدختر-کوهدشت، قدیم خرم آباد- پلدختر، بروجرد-خرم آباد (شمال به جنوب)، دره شهر-پلدختر، آق قلا- گرگان، اهرم- فراشبند (از ساعت ۱۹ تا ۷ صبح روز بعد)، ایلام-مهران، کمربندی دهلران و ایلام-اسلام آباد مسدود هستند.

سرهنگ رحمانی تصریح کرد: محورهای غیر شریانی اولنگ - شاهرود، شمشک - دیزین، پونل – خلخال، سی سخت - پادنا، گنجنامه – تویسرکان، سروآباد - پاوه، وازک - بلده، قدیم بستان – چذابه، بندر ترکمن - سه راهی یساقی، گمیشان - آق قلا، گمیشان - خواجه نفس، طرود - معلمان، شوش-فکه، کوهدشت-گراب، کن-امامزاده داوود (ع)، فشم محدوده پل فلزی، نجم آباد-اشتهارد، کمربندی بستان - سوسنگرد، چغازنبیل-شوشتر، نهاوند-آورزمان و نهاوند-نورآباد تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.