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۱۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۲۸

کیارستمی با فیلم‌هایش به نیویورک رفت

عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس سینمای ایران برای نمایش مجموعه‌ای از فیلم‌های خود در موزه هنرهای مدرن این شهر به نیویورک سفر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد این نخستین ویژه برنامه‌ای است که در آمریکا برای نمایش فیلم‌های کیارستمی در نظر گرفته شده و طی روزهای 10 تا 28 اسفند برپا می‌شود.

در مراسم افتتاحیه این ویژه برنامه که روز 10 اسفند در موزه هنرهای مدرن نیویورک با حضور کیارستمی برگزار شد، دو فیلم "تولد نور" و "طعم گیلاس" او در معرض تماشای دانشجویان و اعضای این موزه قرار گرفت. این ویژه برنامه تا 28 اسفند ادامه دارد و طی آن هر یک از فیلم‌های وی در دو نوبت نمایش داده می‌شود.

 فیلم‌های "کلوز آپ"، "زندگی و دیگر هیچ"، "زیر درختان زیتون"، "باد ما را خواهد برد"،‌ "آ ب ‌ث آفریقا"، "شام یک نفره"، "ده"،‌ "نامه‌ها"، "فرش"، "بلیت‌ها" و "جاده‌ها" کیارستمی از جمله آثاری است که در این ویژه برنامه به نمایش گذاشته می‌شود. "مسافر"، "مشق شب"، "همشهری"، "گزارش"، "نان و کوچه"،‌ "همسرایان" و ... که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تولید شده اند، از دیگر فیلم هایی هستند که در این ویژه برنامه نمایش داده می شوند. نمایش فیلم‌های عباس کیارستمی در آمریکا روز 28 اسفند در موزه هنرهای مدرن نیویورک به پایان می رسد.

کد مطلب 458248

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