ایجاد بخش جدید در کتالم با کار کارشناسی انجام شود

شمس الله شریعت نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بعد از سه سال بخش جدید به رامسر اضافه شد گفت: ما متقاضی ایجاد بیش از دو بخش در این شهر بودیم و با توجه به وسعت رامسر با یک شهرستان و یک بخش توجیه مناسبی ندارد.

وی افزود: ایجاد بخش جدید در راستای دسترسی آسان مردم به بخشدار بوده و نگاه ما ایجاد بیش از یک بخش بود که دفتر تقسیمات کشوری یک بخش به شهرستان رامسر اضافه کرد.

این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: تعیین مکان مرکز بخش با کار کارشناسی انجام گرفته و هدف آن سهولت در خدمات رسانی است.

شریعت نژاد گفت: بخش جدید با تصویب هیئت دولت به مرکزیت گالش محله راه اندازی می‌شود و اصرار ما افزایش بخش بود و اینکه کجا مرکز آن باشد فرع موضوع است.

وی با اشاره به اینکه تعداد اندکی از اهالی کتالم اصرار دارند یک بخش دیگر با مرکزیت کتالم شکل بگیرد تصریح کرد: طبق رایزنی با مدیر کل تقسیمات کشوری این پیشنهاد بررسی می‌شود و اگر استعداد و ظرفیت این کار وجود داشته باشد انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه ایجاد بخش مربوط به روستاها بوده و مرکز بخش برای خدمات دهی به روستاها است گفت: سال‌ها شهرستان رامسر یک بخش و یک فرمانداری داشت و اگر در کل کشور نگاهی بیندازیم کمتر این اتفاق خوب افتاده است.

نماینده مردم تنکابن رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر در گذشته از ظرفیت‌های موجود خوب استفاده می‌شد ما توانایی این را داشتیم که غرب استان مازندران را یک استان مستقل کرده و رامسر را به ۴ بخش تقسیم کنیم که فرصت سوزی شد.

وی افزود: شهرستان رامسر به ۲ به تقسیم شده و باید تلاش کنیم تعداد بخش‌ها بیشتر شده و نباید طوری حرکت کنیم دولت از این تصمیم مأیوس شود.