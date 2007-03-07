تولید روغن گیاهی اشباع شده از نمونه اشباع نشده

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان لابراتوار ملی Brookhaven وزارت نیروی آمریکا با دستکاری ژنتیکی عملکرد آنزیم موجود در این گیاه را اصلاح کردند.

"جان شانکلین" متخصص شیمی حیاتی و آلی این موسسه اظهار داشت: تولید این روغن گیاهی از برخی کاربردهای زیست تکنولوژی برخوردار است.

وی افزود: این روغن جدید بیش از روغن برگرفته از گیاهان مناطق معتدل از خواص مشابه با مارگارین برخوردار است با این تفاوت که اسیدهای چرب موجود در تولیدات مارگارین در این روغن یافت نمی شود.

بعلاوه از این روغن اصلاح شده ژنتیکی می توان در بخش صنایع به جای روغن مشتق از مواد شیمیایی حاصل از نفت خام استفاده کرد.

به گفته محققان، با بهره گیری از شیوه اصلاح ژنتیکی همچنین می توان به روغن های خوراکی سالم تری برای قلب دست یافت.

یافته های این تحقیق در نشریه آن لاین "آکادمی علوم آمریکا" منتشر شد.