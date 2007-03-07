امیدوارم بودجه شهرداری با حداقل تغییرات در شورا تصویب شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس فرهاد یعقوبی در جمع معاونان و مدیران شهرداری منطقه 10 ، گفت: در بودجه پیشنهادی 86 برای حوزه های فنی عمرانی ، حمل و نقل و ترافیک ، خدمات شهری و اجتماعی و فرهنگی 530 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته ایم تا با ارائه خدمات بهتر در محلات ، شهروندان تحول را در محله های خود احساس کنند.

معاون امور مناطق شهرداری تهران ، اعتبار پیش بینی شده برای اقدامات عمرانی در بخش آسفالت ، نهر سازی و غیره را 100 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در بررسی های صورت گرفته مشخص شد 25 درصد مطالبات شهروندان از 137 در سال جاری مربوط به بخش های آسفالت ، لکه گیری ، جوی و جدول بوده است که ما با تجزیه و تحلیل و انجام کار کارشناسی بر روی این مطالبات اعتبارات خود را به سمت محلات بردیم.

یعقوبی با اشاره به طرح های تفصیلی و جامع شهر تهران گفت: این طرحها فرصت هایی را برای مناطق شهرداری ایجاد کرده که آنها باید از فرصت های به وجود آمده به نحو احسن استفاده کنند.

معاون امور مناطق شهرداری تهران در ادامه افزود: از مناطق انتظار فعالیت فرامنطقه ای نمی رود بلکه آنها باید برنامه ها و فعالیت های خود را در محلات اجرایی کنند و در این زمینه ارتباط با شورایاری ها بسیار مهم است.

وی افزود: شورایاری ها پل ارتباطی بین شهرداری و شهروندان هستند و باید به صورت نرم افزاری برنامه هایی را ارائه کنند و نظاره گرعملکرد شهرداری ها باشند.

یعقوبی با بیان اینکه 63 درصد بافت منطقه 10 بافت فرسوده است ، گفت: توجه به این موضوع باید در دستور کار این منطقه و دیگر مناطق قرار گیرد و این موضوع از برنامه های سال 86 مناطق باشد.

وی یکی از مشکلات مناطق را بحث مربوط به تربیت منابع انسانی دانست و خاطر نشان کرد: باید در کنار فعالیت هایی که در بخش های مختلف به خصوص حوزه های اجتماعی ، فرهنگی و ورزشی صورت می گیرد به بحث منابع انسانی هم توجه شود که این موضوع کمتر مورد توجه مناطق قرار می گیرد.برای مثال برای هر زمین ورزشی چمن که در شهر احداث می کنیم نیازمند 2 نفر نیروی انسانی هستیم تا از این زمین ها مراقبت و نگهداری کنند.

معاون امور مناطق شهرداری تهران توجه به سرای محلات ، معیشت کارکنان و طرح های هبه و استقبال از بهار را مهم ارزیابی کرد و گفت: بحث مربوط به معیشت کارکنان از تاکیدات شهردار تهران است زیرا هرچه به وضع معیشتی کارکنان بیشتر رسیدگی شود باعث ایجاد انگیزه برای آنها خواهد شد و این کار باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد.

وی در پایان گفت: امیدوارم بتوانیم با روحیه جهادی تر ، نگاه علمی تر و برنامه های بهتر به استقبال سال جدید برویم تا شاهد رضایتمندی بیشتر شهروندان از مجموعه مدیریت شهری باشیم.