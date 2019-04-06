به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، دلاور بزرگ نیا مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران با اعلام اینکه به دلیل شدت بارش‌های اخیر و جاری شدن سیل آب‌ها در مسیر رودخانه‌ها آسیب‌هایی به پل تاریخی بخش کن، پل نمرود شهرستان فیروزکوه، پل شاه عباسی شهرستان پردیس وارد شده است گفت: بناهای آسیب دیده و میزان دقیق خسارت جهت اعتبارات سال ۹۸ به معاونت میراث فرهنگی کشور اعلام شده است.

بزرگ نیا ادامه داد: کاروانسرای امین آباد، گنبد طارس، آتشکده ری و دژ رشکان و بنای چندین امام زاده نیز به دلیل شدت بارش‌ها دچار آسیب‌هایی جزئی شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران بیان کرد: برای مرمت پل تاریخی کن صحبت‌هایی با شهردار منطقه ۵ به منظور همکاری و مساعدت صورت گرفته است که امیدواریم به زودی مرمت این بنا آغاز شود.