  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۱۷ فروردین ۱۳۹۸، ۱۴:۰۵

مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران:

بارش‌های اخیر به بناهای تاریخی تهران چهار میلیارد تومان خسارت زد

بارش‌های اخیر به بناهای تاریخی تهران چهار میلیارد تومان خسارت زد

مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران گفت: با ارزیابی کارشناسان معاونت میراث فرهنگی، بارش‌های اخیر بیش از چهار میلیارد تومان خسارت به بناهای تاریخی در سطح استان وارد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، دلاور بزرگ نیا مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران با اعلام اینکه به دلیل شدت بارش‌های اخیر و جاری شدن سیل آب‌ها در مسیر رودخانه‌ها آسیب‌هایی به پل تاریخی بخش کن، پل نمرود شهرستان فیروزکوه، پل شاه عباسی شهرستان پردیس وارد شده است گفت: بناهای آسیب دیده و میزان دقیق خسارت جهت اعتبارات سال ۹۸ به معاونت میراث فرهنگی کشور اعلام شده است.

بزرگ نیا ادامه داد: کاروانسرای امین آباد، گنبد طارس، آتشکده ری و دژ رشکان و بنای چندین امام زاده نیز به دلیل شدت بارش‌ها دچار آسیب‌هایی جزئی شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران بیان کرد: برای مرمت پل تاریخی کن صحبت‌هایی با شهردار منطقه ۵ به منظور همکاری و مساعدت صورت گرفته است که امیدواریم به زودی مرمت این بنا آغاز شود.

کد مطلب 4582686
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها