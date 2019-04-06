هلال احمر به ۱۹۴ حادثه در جاده های زنجان امدادرسانی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام میرزایی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در محل جمعیت هلال احمر استان زنجان، گفت: امدادگران این جمعیت از ۲۵ اسفندماه سال ۹۷ تا شانزدهم فروردین‌ماه سال‌جاری به ۱۹۴ حادثه در جاده‌های استان زنجان امدادرسانی و هزار و ۷۰۶ نفر از خدمات امدادی هلال احمر استان زنجان استفاده کردند.

وی با بیان اینکه در راستای اجرای طرح نوروزی جمعیت هلال احمر استان زنجان ۳۵۸ تیم عملیاتی با هزار و ۱۵۳ نفر نیرو شرکت داشتند، ادامه داد: برای امدادرسانی به مصدومین نیز از ۱۱۸ دستگاه آمبولانس و ۸۳ دستگاه خودروی نجات و ۱۶ دستگاه خودرو کمک دار استفاده شد.

میرزایی اظهار کرد: در همین بازه زمانی ۸ هزار و ۷۱ نفر به «کمپین نه به تصادفات پیوستند» و ۳ هزار و ۴۱۷ نفر به ایستگاه‌های سلامت مراجعه کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: ۱۸ پایگاه امداد و نجات جاده‌ای استان زنجان با ۳۶۰ نفر امدادگر و نجات گر به مسافران نوروزی خدمات‌رسانی داشتند.

میرزایی تأکید کرد: همچنین در راستای اجرای طرح ایمنی و سلامت مسافران جمعیت هلال‌احمر استان زنجان ۴۸ هزار و ۸۶۵ نفر به پست‌های ثابت و ۴ هزار ۴۲ نفر به پست‌های سیار (طرح سحاب) مراجعه کردند.

وی افزود: طی تعطیلات عید نوروز ۷۲۳ نفر از مسافران نوروزی در پایگاه‌های جاده‌ای و مساجد استان زنجان اسکان داده شدند.