کمک ۶۵ میلیارد ریالی هلال احمر آذربایجان شرقی به مناطق سیل زده

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کنعانی کمک‌های ارسال شده را شامل چادر، موکت، پتو و مواد غذایی اعلام کرد و گفت: تعداد ۲ هزار و ۵۰۰ تخته پتو، ۵۰۰ بسته غذایی ۷۲ ساعته، سه هزار بسته غذایی یک ماهه به استان گلستان ارسال شد.

وی ادامه داد: همچنین سه هزار و ۸۰۰ تخته پتو، یک هزار دستگاه چادر مسافرتی هلال احمر و یک هزار و ۲۰۰ دستگاه چادر امدادی تیپ ۲ این جمعیت به استان لرستان ارسال شد.

کنعانی اضافه کرد: چهار هزار و ۱۷۰ تخته موکت به استان خوزستان و ۷۷۸ بسته غذای یک ماهه نیز به استان کرمانشاه ارسال شد.

وی افزود: هم اکنون نیز در حال بارگیری ۸۰۰ دستگاه چادر و ۲ هزار و ۵۰۰ تخته پتو توسط سه دستگاه تریلی جهت اعزام به استان خوزستان هستیم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی گفت: ۶۰ نفر از نیروهای این جمعیت در قالب ۱۵ تیم چهار نفره تخصصی سیلاب به همراه ۱۵ دستگاه خودروی کمک دار و یک خودروی فرماندهی با تجهیزات کامل سیلاب در آمادگی کامل برای اعزام به مناطق سیل زده هستند.

وی در خصوص کمک‌های مردمی جمع شده نیز اظهار داشت: تا به امروز ۲ دستگاه کامیون ۱۰ تنی و یک دستگاه نیسان و ۵ دستگاه تویوتا وانت کمک‌های مردمی شامل موکت، پتو، زیرانداز، کنسرو، آب معدنی، مواد شوینده، لباس، ویلچر و واکر به مناطق سیل زده ارسال شده است.

کنعانی در خصوص کمک‌های نقدی که توسط مردم استان برای کمک به سیل زدگان واریز شده است، گفت: تا کنون بیش از ۷۰۰ میلیون ریال از طریق صندوق‌های جمعیت و دستگاه‌های پوز در این استان جمع آوری شده است.