کارشناسان در برآورد خسارات سیلاب در تویسرکان واقع بینانه عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب مومیوند ظهر شنبه در شورای اداری شهرستان تویسرکان با قدردانی از حمایت‌های امام جمعه تویسرکان عنوان کرد: طی بارندگی‌های اخیر در تویسرکان در دو مرحله شاهد بارش باران به میزان ۴۰ میلی متر و ۸۰ میلی متر بودیم که این رقم در چند سال گذشته در شهرستان ثبت نشده بود.

وی با بیان اینکه در تویسرکان سال‌های سال بارندگی شدید نداشتیم و آب راه‌ها عموماً مورد تعرض قرار گرفته بود و پل‌ها و آب راه‌ها لایروبی نشده بود، گفت: اگر وضعیت به خوبی مدیریت نمی‌شد می‌توانست به بحرانی عظیم در شهرستان تویسرکان تبدیل شود.

مومیوند با بیان اینکه مدیران در شهرستان حضور داشتند و در یک روز به اندازه یکسال کار شد، گفت: طی دو روز همه پل‌ها تجهیز و از ظرفیت بخش خصوصی استفاده و مسیر آب در روستاهایی که مستعد آب گرفتگی بودند ساماندهی شد.

وی با بیان اینکه به دهیاران دستور دادیم ستاد بحران تشکیل دهند و ساختمان‌های غیر مقاوم را خالی کنند و پل‌ها و مسیرها پاکسازی شود، گفت: تمام دستگاه‌ها پای کار بودند و با کمک مدیر آموزش و پرورش نمازخانه همه مدارس برای اسکان آماده شد.

هیچ‌گونه قطعی خدمات رسانی در سطح شهرستان گزارش نشد

فرماندار تویسرکان با اشاره به اینکه در شهرستان تویسرکان بخش خصوصی دستگاه و ماشین آلات چندانی نداشت و مجبور بودیم در برخی موارد در صورت لزوم از بخش خصوصی شهرستان‌های همجوار استفاده کنیم، گفت: با این حجم بارندگی همه دستگاه‌های خدمات رسان پای کار بودند و هیچ‌گونه قطعی خدمات رسانی در سطح شهرستان گزارش نشد.

مومیوند بابیان اینکه یکپارچگی پیش آمده در شهرستان سبب شد خسارت‌ها به حداقل برسد و مشکلی از نظر جانی برای کسی پیش نیامد، گفت: از روزی که بارندگی تمام شده تا کنون همه مدیران درگیر کارند و هنوز هم آماده باش هستند.

وی با یادآوری اینکه راه‌ها و بخش کشاورزی تویسرکان خسارت زیادی دید، گفت: در راستای بررسی و جمع آوری آمار خسارات باید کسانی که در بخشی آسیب دیدند به همان بخش نامه بدهند و تقاضاها در کشاورزی و همه زیر بخش‌های آن به جهاد کشاورزی و خسارات بخش مسکن روستایی به بنیاد مسکن ارائه شود.

وی با بیان اینکه در برآورد اولیه خسارات در باغات در حد ۲۰ تا ۲۵ درصد است، گفت: راه‌های دسترسی، تعدادی از مرغداری‌ها و ۴۰و احد دامداری روستایی آسیب دیده است اما از کارشناسان تقاضا می‌کنیم برآوردها را به صورت واقع بینانه انجام دهند.

مومیوند همچنین به فعالیت ستاد سفر در شهرستان تویسرکان اشاره کرد و با بیان اینکه این ستاد بسیار خوب عمل کرد، گفت: تمامی مکان‌هایی که به شهروندان و مسافران خدمات رسانی می‌کردند در ایام نوروز مورد بازدید و بازرسی قرار گرفتند.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به آماده‌باش شهرستان تویسرکان با توجه به اعلام هواشناسی بر بارش مجدد بر برآورد خسارت و اعلام آن تاکید کرد و گفت: نگذاریم فرصت از دست برود و باید خسارت‌ها به درستی و به موقع برآورد شود تا در مسیر قانونی خود قرار گیرد.

محمد مهدی مفتح با بیان اینکه اکنون که مسئولیت در دست من و شماست باید با وحدت و تعامل متمرکز، شبانه‌روز برای مردم کار کنیم، گفت: کارها باید به درستی و قانونی و برای رضای خدا و کسب رضایتمندی مردم با برنامه‌ریزی و تعیین هدف توسط دستگاه‌های اجرایی در راستای رونق، پیشرفت و توسعه شهرستان باشد.

وی به در حال اجرا بودن مسیر چهار خطه جوکار به تویسرکان اشاره کرد و گفت: چهار خطه تویسرکان به کنگاور نیز در حال اجراست.