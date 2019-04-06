به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله خجسته پور بعدازظهر شنبه در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان به میزبانی سالن غدیر استانداری ضمن بیان اینکه راه‌اندازی سامانه‌ها و ثبت اطلاعات تولید و توزیع در پیشگیری از قاچاق مؤثر است، ابراز داشت: نهادینه شدن این موضوع می‌تواند در خیلی از بروز مصادیق قاچاق کالا در کشور جلوگیری کند لذا این مهم باید در دستور کار واقع شود.

وی ضمن بیان اینکه قاچاق محصول چالشی در اقتصاد کشور محسوب می‌شود، اضافه کرد: ناگزیر با پدیده قاچاق کالا مواجه هستیم که باید در دو موضوع پیشگیری و مقابله ورود جدی کرد و برای آن برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان بابیان اینکه در موضوع مبارزه با قاچاق کالا باید باور عمومی زشت بودن این پدیده در جامعه نهادینه شود، ابراز داشت: ایجاد باور عمومی در جامعه که قاچاق کالا، تولید و اشتغال را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و بیکار شدن فرزند یک خانواده را در پی دارد، در مقوله پیشگیری بسیار مؤثر است.

خجسته پور در ادامه تصریح کرد: در مقوله مبارزه و مقابله با قاچاق نیز باید بسیار جدی عمل کرده و به‌صورت ویژه با افرادی که به‌صورت گسترده در قاچاق کالا مشغول هستند، برخورد شود.

وی اضافه کرد: ما باید با نظارت مستمر و ویژه از قاچاق کالا و همچنین اقلام ضروری موردنیاز افراد جامعه جلوگیری کنیم تا شاهد افزایش قیمت‌ها در این مقوله نباشیم.