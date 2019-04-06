سرلشکرجعفری انتصاب تولیت جدید آستان قدس را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، در پی انتصاب حجت الاسلام شیخ احمد مروی به سمت تولیت آستان قدس رضوی که با حکم مقام معظم رهبری(مدظله العالی) صورت گرفت؛ سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیام تبریکی صادر کرد.

متن پیام فرمانده کل سپاه به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت حجت الاسلام و المسلمین شیخ احمد مروی (دامت برکاته)

سلام علیکم

انتصاب مبارک جنابعالی به سمت تولیت آستان قدس رضوی با حکم مقام عظمای ولایت و رهبری ،حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) که بیانگر حسن اعتماد معظم له و شایستگی ها ،توانمندی ها و صلاحیت های مشهود آن عالم وارسته و عالم است را عرض می نمایم.

تردیدی نیست آراستگی جنابعالی به زیور تقوا و امانتداری و تجارب ارزشمند و مثال‌زدنی آن برادر عزیز در خدمت به اسلام و انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف، پشتوانه‌ی مقتدر و راهگشا برای ایفای نقش‌های مورد انتظار و توصیه معظم‌له به ویژه در حوزه خدمتگزاری به زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا (ع)به شمار می رود.

توفیق شایسته آن برادر گرانقدر در این منصب خطیر و نورانی تحت عنایات حضرت بقیه الله الاعظم(عج) و منویات و رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) را از ذات اقدس احدیت مسئلت می کنم.

سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»