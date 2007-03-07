بانک صادرات ایران 155 تریلیون ریال تسهیلات پرداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران این بانک با برخورداری از 3252 شعبه در داخل کشور تا پایان آذر ماه سال جاری بالغ بر 155 هزار میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت .

براین اساس بانک صادرات ایران قریب به 155 هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب عقود اسلامی به متقاضیان واجد شرایط در اقصی نقاط کشور و فعال در بخشهای صنعت و معدن ، ساختمان کشاورزی ،بازرگانی وخدمات پرداخت کرده است واین میزان نسبت به اسفند ماه سال 84 از رشدی معادل 6/19 درصد برخورداربوده است .

همچنین بانک صادرات ایران ازطریق اعطای تسهیلات قرض الحسنه نقش بسزایی دررفع گرفتاریهای هموطنان نیازمند وکمک به تامین مخارج ازدواج وتهیه جهیزیه زوج های جوان داشته است بطوریکه مجموع تسهیلات قرض الحسنه پرداختی این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه 85 بالغ بر 1640 میلیارد ریال می باشد که به 757 هزار نفر پرداخت شده و ازمیزان یاد شده قریب به 500 هزار زوج جوان معادل 847 میلیارد ریال وام ازدواج وجهیزیه دریافت نموده اند .

تسهیلات اعطایی بانک صادرات به بنگاه های کوچک اقتصادی و کارآفرین نیزتا پایان بهمن ماه سال جاری بالغ بر 5/10 هزارمیلیارد ریال می باشد که برای 88 هزار نفر از هموطنان جویای کار فرصت شغلی جدید ایجاد کرده است .