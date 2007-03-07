حزب فضیلت اسلامی از ائتلاف عراق یکپارچه کناره گیری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ندیم الجابری دبیرکل حزب فضیلت اسلامی که دارای 15 کرسی در پارلمان عراق است، در بیانیه ای در جمع خبرنگاران در بغداد گفت : حزب فضیلت عقب نشینی خود را از فراکسیون ائتلاف عراق یکپارچه اعلام می کند و به عنوان یک فراکسیون مستقل در داخل پارلمان فعالیت خواهد کرد.



پارلمان عراق 275 کرسی دارد که 130 کرسی آن تا پیش از کناره گیری حزب فضیلت از ائتلاف عراق یکپارچه به این ائتلاف اختصاص داشت.



الجابری گفت : این تصمیم پس از آن صورت گرفت که برای ما و احزاب و فراکسیونهای سیاسی دیگر، درباره اجرای طرح ملی مبتنی بر اساس وحدت عراق وحاکمیت آن کاملا متقاعد شدیم.



وی افزود : ما هنگامی که در تشکیل فراکسیون ائتلاف (عراق یکپارچه) مشارکت کردیم و برادران ما نیز فراکسیون های التوافق( فراکسیون اقلیت اهل سنت) و ائتلاف کردستان را تشکیل دادند، اعتقاد داشتیم که این مسئله اولین گام برای یکپارچه شدن هر یک از عناصر تشکیل دهنده بافت جامعه عراق و تلاشی برای وحدت عراقی ها است.

الجابری گفت : اما آنچه در عمل شاهد بودیم، اینکه هر فراکسیونی توجه خود را تنها به عنصر اجتماعی خود معطوف داشت که سبب بروز بحران اعتماد میان فراکسیون های سیاسی شد و فراکسیون ها طوری عمل می کردند که گویی دشمنانی هستند که هر کدام می خواهند تکه ای از گوشت بدن طرف مقابل را جدا کنند.

وی افزود : حزب فضیلت اسلامی معتقد است که گام اولیه در راه نجات عراق از بحران موجود از متلاشی شدن این فراکسیون ها و اجازه ندادن به تشکیل فراکسیونها بر اساس طایفه ای یا نژادی آغاز می شود، زیرا این مسئله به ایجاد شکاف در ملت عراق منجر می شود.



الجابری خواستار تشکیل فراکسیون ها بر اساس طرح های ملی شد که به گفته وی منابع عراق و عراقی ها را بر منافع شخصی و طایفه ای ترجیح می دهد.



وی افزود : هدف ما از این عقب نشینی، تحقیر هیچ کس نیست، بلکه هدف ما بازسازی حیات سیاسی بر اساس پایه های درست مبتنی بر شهروندی و برنامه های سیاسی ملی و ایجاد همبستگی و وفاق ملی میان عناصر تشکیل دهنده جامعه عراق است.



بر اساس این گزارش، آیت الله محمدالیعقوبی رهبر معنوی حزب فضیلت اسلامی، 4 دسامبر سال گذشته آنچه را "فروپاشی ائتلافهای مبتنی بر اساس طایفه ای برای جلوگیری از شعله ور شدن جنگ داخلی در عراق" توصیف کرده بود، خواستار شد.