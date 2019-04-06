غفلت و سهل انگاری ما نزولات الهی را به خسارت تبدیل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی عصر شنبه در پانزدهمین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: در بارشهای اخیر و ایجاد سیلابها در استان مرکزی با تدابیری که اندیشیده شده بود، خسارات و صدمات و آسیبهای جبران ناپذیر وارد نشده است. خسارتهای وارد شده در کشور هم نتیجه غفلت ما است و این خسارتها نمیبایست وارد شود.
دری نجف آبادی افزود: وقتی راه قناتها را مسدود میکنند طبیعی است آب قنات از خانههای مردم بالا میزند و یا جلوی رودخانه بسته میشود و یک سری اصول رعایت نمیشود این طور بعد از بارش و باران خسارت وارد میشود. اگر در این زمینهها سهل انگاری نشود و همه کارها به موقع خود بررسی و سر و سامان داده شود این همه گرفتاری پیش نمیآید.
وی بیان داشت: این همه بندها و سدها که ساخته شده نیاز به رسیدگی و بررسیهای کارشناسی و تدبیر اندیشی دارد. نباید احداث کرد و به امان خدا رهایش کرد. باید آمادگی داشته باشیم و تدابیر لازم اندیشیده شود بنابراین، اینها نتیجه غفلتهای خودمان است و این غفلتها را نباید بر گردن خدا انداخت.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خاطرنشان کرد: امیدواریم استان مرکزی موج سوم بارشها را که در پیش داریم با همین پیشبینیهای صورت گرفته بدون خسارت پشت سر بگذارد.
به گزارش مهر، وی در بخش دیگر سخنان خود بیان داشت: موضوع دیگر در حوادث اخیر نگاه ملی به خوزستان است. موضوع خوزستان را باید به عنوان یک مسئله ملی ببینیم. از استان مرکزی به عنوان استان معین انتظار ویژهای است و همه برای کمک رسانی به خوزستان از هر جهت جدی تر پایه کار باشیم. در حال حاضر ۲۰۰ هزار هکتار از دشتهای خوزستان زیر آب رفته و تبدیل به دریاچه شده که استان در این مورد باید کمکهای لازم را به عنوان یک حرکت ملی انجام دهد.
وی تصریح کرد: قدمهای بعدی هم به صورت بازسازی و نوسازی، آن هم بیشتر باید به صورت مردمی باشد. اگر مسئولیت مستقیم به دوش دولت قرار بگیرد در واقع امکانات دولت خیلی اجازه نمیدهد که حرکتهای سازنده را انجام دهد و باید مردم و نهادهای مردمی پای کار باشند. در این زمینه از صندوق توسعه ملی هم باید کمک گرفت. بانکها نیز با تسهیلات کم بهره وارد میدان شوند اما باید هزینهها به صورت قطرهای و چکانی و حکیمانه مصرف شود.
دری نجف آبادی همچنین خاطرنشان کرد: برای تقویت واحدهای صنعتی، دامداریها، واحدهای تولیدی و… باید امسال نسبت به سال گذشته حکیمانه تر حرکت کرد و پس از تنفس فروردین ماه سال جاری از آن به بعد باید در زمینه پیشبرد واحدهای صنعتی با قدرت بیشتر از گذشته حرکت کنیم تا این واحدها از پا نیفتند و استان مرکزی به جایگاه واقعی خود برسد.
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