به گزارش خبرنگار مهر، صارم رضایی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه خوشبختانه اقلام امدادی مورد نیاز در شهرهای سیل زده استان دپو شده است؛ اظهار داشت: امدادرسانیها تقویت شده و از فردا اقدامات خوبی در دستور کار است.
وی با بیان اینکه دفترچههایی را توزیع کردهایم که بر اساس معیارهای جمعیت هلال احمر به سیل زدگان خدمات رسانی شود، تصریح کرد: امیدواریم فردا بتوانیم آن جاهایی که خدمات رسانی نکردهایم یا فراموش کردهایم را امدادرسانی کنیم تا کار تقویت شود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر لرستان با تاکید بر اینکه تاکنون ۶۰۶ روستای سیل زده را امدادرسانی کردهایم، افزود: کار بسیار بزرگی است که همه دستگاههای خدمات رسان حضور دارند، ۱۷ هزار نفر را اسکان دادهایم و ۹۱۳ نفر نیرو در قالب ۱۴۰ تیم عملیاتی در مناطق حضور دارند.
رضایی با اشاره به اینکه سعی کردهایم بسته بندی مواد غذایی را در خرم آباد انجام دهیم و دستگاههای مورد نیاز این اقدام به لرستان ارسال شده است، یادآور شد: آشپزخانههای سیار در پلدختر راه اندازی شده است تا غذای گرم به دست مردم برسد.
نظر شما