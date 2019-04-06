۹ وقف جدید در خراسان شمالی ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عظیم آسوده اظهار کرد: این وقف‌ها به ارزش ۸۰ میلیارد ریال در شهرستان‌های این استان به ثبت رسیده است.

آسوده این وقف‌ها را شامل یک قطعه زمین مسکونی یک هزار متری برای توسعه مسجد روستا و یک هکتار زمین مزروعی هر کدام به ارزش یک میلیارد ریال به نیت سوگواری شهادت امیرالمومنین (ع) اعلام کرد که در روستای سه گنبد این شهرستان وقف شده است.

وی بیان کرد: همچنین دو وقف شامل یک واحد مسکونی تجاری و یک قطعه زمین مسکونی ۵۰۰ متری به ارزش یک میلیارد ریال در روستای مایوان شهرستان فاروج داشته‌ایم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی افزود: همچنین یک قطعه زمین گردو به مساحت ۲۰۰ متر مربع و ارزش ۵۰۰ میلیون ریال به نیت هزینه‌های مراسم حضرت زهرا (س) در روستای اسفیدان بجنورد وقف شده است.

آسوده با اشاره به ثبت چهار وقف جدید در شهرستان اسفراین، این وقف‌ها را شامل یک قطعه زمین مسکونی به مساحت ۱۰۰ متر مربع برای ساخت حسینیه به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال و یک قطعه زمین به مساحت ۲ هکتار و به ارزش ۲ میلیارد ریال به نیت مراسم عزاداری اعلام کرد.

وی اظهار کرد: دو وقف نیز به صورت یک قطعه زمین یک هکتاری به نیت هزینه‌های امامزاده حمزه بن موسی (ع) و یک قطعه باغ با ۱۴۶ اصله درخت پسته به نیت شهادت ائمه و موارد عام‌المنفعه به ارزش ۲ میلیارد ریال در روستای دهنه شیرین اسفراین داشته‌ایم.

۱۷۳ هزار زائر در بقاع متبرکه خراسان شمالی حضور یافتند

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی در ادامه گفت: نوروز امسال ۱۷۳ هزار زائر در بقاع متبرکه این استان حضور یافتند که در مقایسه با پارسال افزایش ۱۰ درصدی دارد.

آسوده همچنین به اجرای طرح آرامش بهاری اشاره کرد و افزود: این طرح در ۳۹ بقعه و امامزاده خراسان شمالی با بیش از ۲۸ هزار کیلومتر مربع اجرا شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به بارش باران و وقوع سیل و سرمای هوا ۱۲ هزار و ۳۸۸ نفر از مسافران در ایام نوروز در امامزادگان استان اسکان گرفتند که این رقم با سال گذشته رشد ۱۰۰ درصدی داشت.