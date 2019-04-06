۱۳۱هزار مسافر نوروزی در اقامتگاه های آذربایجان غربی اقامت داشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری، در خصوص آخرین آمار مسافران نوروزی اظهار داشت: از آغاز سفرهای نوروزی تا پایان روز پانزدهم فروردین ماه اقامت مسافران در هتل و هتل آپارتمان‌ها بیش از ۱۳۱ هزار نفر بوده است.

وی افزود: در همین مدت به خاطر شرایط و وضعیت جوی شاهد کاهش ورود گردشگر به استان بودیم ولی با این جوی همچنان در برخی از شهرستان‌ها گردشگر حضور دارد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی افزود: جمع کل اقامت یافته در ۵۲ مهمانپذیر ۳۹ هتل ۱۶ واحد بوم گردی و ۲ مجتمع گردشگری ۱۳۱ هزار و ۶۷۷ نفر بوده که نشان دهنده افزایش چشمگیر مسافر است.

وی اضافه کرد: از این تعداد ۱۷ هزار و ۵۶۸ نفر در هتل و هتل آپارتمان‌ها، ۹ هزار ۹۴۱ نفر د مهمانپذیر، یک هزارو ۴۲۶ نفر در اقامتگاه بوم گردی، ۷۲ هزار و ۱۹۵ مسافر در کلاس‌های مدارس، ۲۱ هزار و ۲۹۰ در مهمانسراهای ادارات و خوابگاه‌ها و در اقامتگاه‌های موقت نیز ۹ هزار و ۲۵۷ نفر اقامت کردند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی گفت: همچنین در این مدت دو میلیون و ۹۳ هزار و ۳۸۴ نفر از جاذبه‌های گردشگری و ۱۲۸ هزار و ۴۶۵ نفر از موزه‌ها و بناهای تاریخی بازدید کرده اند.