انجام بیش از ۲۵۰۰ ماموریت توسط اورژانس کرمانشاه در ایام نوروز

صائب مدرسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در طرح سلامت نوروزی که از بیست و پنجم اسفند آغاز و تا هفدهم فروردین ادامه یافت ۸۸۴ مأموریت تصادفی و ۱۶۷۱ مأموریت غیر تصادفی انجام شد.
وی افزود: شمار مأموریتهای غیر تصادفی طی نوروز امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد افزایش داشته است.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان کرمانشاه بیان داشت: ۱۲۶ مأموریت درمان در محل تصادفی و ۱۰۴۰ مأموریت درمان در محل غیرتصادفی طی نوروز انجام شده است.
وی از مراجعه ۴۶ مهمان نوروزی به کمپهای سلامت خبر داد و گفت: در نوروز امسال ۳۳۰ مورد بازدید از مراکز درمانی و فوریتهای پزشکی توسط بازرسان انجام گرفته است.
مدرسی با بیان اینکه ۱۰۵ هزار و ۶۷۰ بیمار به اورژانسهای بیمارستانی در نوروز مراجعه کردند خاطرنشان کرد: طی این مدت ۳۵۴ اعزام بین بیمارستان انجام شده است.
وی با بیان اینکه ۲۱۳ احیای قلبی-ریوی در نوروز امسال در سطح بیمارستانهای استان انجام شده گفت: بیشترین مأموریتها به انتقال بیماران قلبی- تنفسی مربوط شده است.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان کرمانشاه همچنین از انجام ۱۱ هزار و ۹۳۸ بازدید بهداشتی و ۳۷۴ بازدید دارویی که از سوی گروههای بازرسی دانشگاه علوم پزشکی انجام شده خبر داد.
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