به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، رژیم صهیونیستی قصد دارد روند سرکوب اسرای فلسطینیِ در بند خود را تشدید کند.

بر اساس این گزارش، در همین ارتباط، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در آستانه اعتصاب غذای نامحدود اسرای فلسطینی اعلام کرد که شمار بیشتری از نیروهای سرکوبگر را در زندان‌های این رژیم مستقر خواهد کرد.

طبق اعلام مقامات صهیونیست، سازمان زندان‌های صهیونیستی همچنین پزشکان و پرستاران بیشتری را در زندان‌ها مستقر کرده است تا در صورت وخامت حال هر یک از اسرا، آنها را همانجا تحت درمان قرار داده و اجازه انتقال آنها به بیمارستان‌های خارج از زندان داده نشود.

این در حالی است که از امروز یکشنبه دومین دور دوم اعتصاب غذای نامحدود اسرا در زندان‌های رژیم صهیونیستی تحت عنوان «نبرد کرامت دوم» آغاز خواهد شد.