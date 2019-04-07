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۱۸ فروردین ۱۳۹۸، ۹:۱۱

معاون پارلمان اروپا:

تداوم تعویق برگزیت بی معنا است

تداوم تعویق برگزیت بی معنا است

معاون پارلمان اروپا در واکنش به درخواست نخست وزیر انگلیس در خصوص تعویق مجدد برگزیت اظهار داشت که تداوم روند تعویق برگزیت بی معنا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی پرسه، «اولینه گبهارت» معاون پارلمان اروپا در گفتگو با یکی از روزنامه‌های محلی ایالت بادن ووتمبرگ آلمان با انتقاد از عدم تحقق برگزیت در زمان تعیین شده خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی تعویق برگزیت سنجیده و منطقی به نظر نمی‌رسد.

وی با اشاره به انتخابات پارلمانی اروپا گفت: اروپا روزهای پرکار و دشواری پیش رو دارد و نمی‌توان تا این حد برای برگزیت زمان تلف کرد. به عقیده من تداوم روند تعویق برگزیت بی معنا بوده و باید آن را متوقف کرد.

معاون پارلمان اروپا همچنین اظهار داشت: دولت انگلیس باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن برنامه دقیق و روشنی از روند اجرایی شدن برگزیت در اختیار اروپا قرار دهد.

گفتنی است نخست وزیر انگلیس خواهان تعویق برگزیت تا پایان ماه ژوئن شده است.

کد مطلب 4583247
شقایق لامع زاده

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