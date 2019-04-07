به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، رژیم صهیونیستی قصد دارد شهرک سازی ها در اراضی اشغالی را گسترش دهد.

بر اساس این گزارش، تل آویو در صدد است تا به منظور گسترش شهرک سازی ها در اراضی اشغالی ۷۷۰ واحد مسکونی دیگر برای شهرک نشینان در کرانه باختری احداث کند.

هفته گذشته نیز مقامات صهیونیست با احداث ۷۰ واحد مسکونی در شهرک صهیونیستی مکساد واقع در جنوب شرق بیت لحم موافقت کرده بودند.

گفتنی است، نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیشتر اعلام کرده بود که درصورت پیروزی در انتخابات آینده، برخی از شهرک‌های احداث شده در کرانه باختری را به سرزمین‌های اشغالی تحت کنترل این رژیم الحاق خواهد کرد.