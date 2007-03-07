قدرت هسته ای اسرائیل نگران کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، در نامه 16 کشورعربی که ازسوی نماینده عمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی به این سازمان ارائه شده، از قدرت هسته ای اسرائیل ابراز نگرانی شده است.

این کشورها بویژه به اظهارات اخیر"ایهود اولمرت" نخست وزیر اسرائیل مبنی بر برخورداری از سلاح هسته ای اشاره کرده اند.

در این نامه تاکید شده است که برخورداری اسرائیل از سلاح های هسته ای نقض آشکار توافق جامعه بین المللی برای عاری سازی منطقه از سلاح های هسته ای به شمار می رود.

این نامه توسط کشورهای اردن، امارات متحده عربی، تونس، الجزایر، عربستان سعودی، سوریه، عراق، قطر، کویت، لبنان، لیبی، مصر، مغرب، یمن و تشکیلات خودگردان فلسطین امضا شده است.