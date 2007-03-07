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۱۶ اسفند ۱۳۸۵، ۱۵:۵۷

کشورهای عربی با ارسال نامه ای به آژانس ؛

قدرت هسته ای اسرائیل نگران کننده است

قدرت هسته ای اسرائیل نگران کننده است

16 کشورعربی در نامه ای رسمی به دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی از نگرانی خود از قدرت هسته ای اسرائیل خبر دادند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، در نامه 16 کشورعربی که ازسوی نماینده عمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی به این سازمان ارائه شده، از قدرت هسته ای اسرائیل ابراز نگرانی شده است.

این کشورها بویژه به اظهارات اخیر"ایهود اولمرت" نخست وزیر اسرائیل مبنی بر برخورداری از سلاح هسته ای اشاره کرده اند.

در این نامه تاکید شده است که برخورداری اسرائیل از سلاح های هسته ای نقض آشکار توافق جامعه بین المللی برای عاری سازی منطقه از سلاح های هسته ای به شمار می رود.

این نامه توسط کشورهای اردن، امارات متحده عربی، تونس، الجزایر، عربستان سعودی، سوریه، عراق، قطر، کویت، لبنان، لیبی، مصر، مغرب، یمن و تشکیلات خودگردان فلسطین امضا شده است.

کد مطلب 458326

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