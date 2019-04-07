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۱۸ فروردین ۱۳۹۸، ۹:۰۵

عضو ارشد حماس:

رؤیای «نتانیاهو» درخصوص کرانه باختری هرگز محقق نخواهد شد

رؤیای «نتانیاهو» درخصوص کرانه باختری هرگز محقق نخواهد شد

«سامی ابوزهری» عضو ارشد حماس در واکنش به اظهارات نتانیاهو درخصوص الحاق کرانه باختری به سرزمین های اشغالی، گفت: رؤیای نتانیاهو محقق نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «سامی ابوزهری» عضو ارشد جنبش مقاومت اسلامی حماس به اظهارات اخیر نخست وزیر رژیم صهیونیستی در خصوص الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی، واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص تأکید کرد: رؤیای نتانیاهو در خصوص اراضی فلسطینی هرگز محقق نخواهد شد.

وی گفت: ما اجازه الحاق کرانه باختری به اراضی تحت اشغال رژیم صهیونیستی را نمی‌دهیم.

ابوزهری افزود: اکنون زمان توقف همکاری‌های امنیتی میان تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی به منظور اتحاد میان فلسطینیان، فرا رسیده است.

کد مطلب 4583261

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