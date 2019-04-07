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۱۸ فروردین ۱۳۹۸، ۹:۲۳

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

توسعه مراکز رشد کودکان/ ۱۷۰۰ زوج صاحب فرزند خوانده شدند

توسعه مراکز رشد کودکان/ ۱۷۰۰ زوج صاحب فرزند خوانده شدند

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی از راه اندازی و توسعه مراکز رشد در استانهای مختلف خبر داد و گفت: این مراکز در جهت توانمند سازی کودکان تحت پوشش ایجاد شده است.

حبیب الله مسعودی فرید در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: راه اندازی مراکز رشد در سال گذشته در تمامی استان‌های کشور آغاز شد و در سال جاری نیز هدف ما این است که در راستای گسترش این مراکز اقدام کنیم.

وی با اشاره به اینکه ایجاد مراکز رشد در جهت توانمند سازی کودکان تحت پوشش سازمان بهزیستی بوده است، گفت: توانمند سازی همه جانبه کودکان با مشارکت فرزندان موفق بهزیستی و همچنین همکاری مؤسسات حامی انجام می‌شود.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی تاکید کرد: در حال حاضر ۲۶ هزار کودک تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند و در مراکز و خانه‌های کودک و نوجوان سازمان و همچنین در خانواده‌های جایگزین نگهداری می‌شوند.

فرید افزود: ۱۰ هزار کودک در مراکز شبانه روزی و ۱۶ هزار کودک نیز در خانواده‌ها نگهداری می‌شوند که در مراکز رشد در جهت توانمند سازی همه جانبه این کودکان اقدام خواهد شد.

وی در مورد واگذاری کودکان به خانواده‌های متقاضی نیز گفت: در سال ۹۷ حدود ۱۷۰۰ کودک به خانواده‌های متقاضی فرزند خواندگی سپرده شدند.

کد مطلب 4583278
مهناز قربانی مقانکی

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