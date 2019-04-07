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۱۸ فروردین ۱۳۹۸، ۹:۳۶

رئیس بهزیستی دامغان:

اعتبار اشتغال معلولان در دامغان ۱۰۰ درصد جذب شد

اعتبار اشتغال معلولان در دامغان ۱۰۰ درصد جذب شد

دامغان - رئیس اداره بهزیستی دامغان از جذب ۱۰۰ درصدی اعتبار اشتغال معلولان این شهرستان خبر داد و گفت: در این راستا ۲۸ نفر تسهیلات دریافت کردند.

محمود زحمتکش در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ۱۰۰ درصد اعتبارات حوزه اشتغال معلولان در دامغان جذب و پرداخت‌شده است، ابراز داشت: اعتبار اولیه پرداخت تسهیلات در قالب اشتغال معلولان رقمی معادل ۴۰۰ میلیون تومان بوده که جذب اعتبار دیگر شهرستان‌های استان این رقم به ۵۴۰ میلیون تومان افزایش یافت.

وی اضافه کرد: تخصیص اعتبار اشتغال معلولان بر اساس تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور است که در بخش‌های دامداری، کشاورزی و صنایع‌دستی تعریف و به متقاضیان تا سقف ۲۰ میلیون تومان و به ۲۸ نفر از معلولان دامغان پرداخت شد.

رئیس اداره بهزیستی دامغان بابیان اینکه ۲۸ نفر در این شهرستان تسهیلات مناسب را دریافت کردند، ابراز داشت: یکی از سیاست‌های سازمان بهزیستی حمایت از معلولان و مددجویان تحت پوشش در قالب ارائه تسهیلات لازم است.

وی در ادامه تصریح کرد: پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت و با بهره کم و باهدف ایجاد اشتغال صورت می‌گیرد که در طول سال و طی مراحل مختلف به مددجویان پرداخت می‌شود.

وی بیان کرد: در دامغان سه هزار و ۲۳۸ نفر تحت پوشش اداره بهزیستی قرار دارند.

کد مطلب 4583294

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