به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله هشتم و پایانی اردوی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا روزهای ۱۹ تا ۳۰ فروردین ماه در خانه کشتی تهران برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: رضا اطری (مازندران) نادر حاج آقانیا (کرمان) علیرضا سرلک (لرستان)

۶۱ کیلوگرم: بهنام احسان پور (مازندران) محمدباقر یخکشی (مازندران)

۶۵ کیلوگرم: پیمان بیابانی (تهران) امیرمحمد یزدانی (مازندران) مرتضی قیاسی (لرستان)

۷۰ کیلوگرم: یونس امامی (تهران) میثم نصیری (مازندران) فرهاد نوری (تهران)

۷۴ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی (تهران) رضا افضلی (کرمانشاه)

۷۹ کیلوگرم: بهمن تیموری (کرمانشاه) علی سوادکوهی (مازندران)

۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی (مازندران) کامران قاسم پور (مازندران)

۹۲ کیلوگرم: علیرضا کریمی (البرز) ارشک محبی (کرمانشاه) محمدجواد ابراهیمی (مازندران)

۹۷ کیلوگرم: رضا یزدانی (مازندران) عباس فروتن (مازندران) حامد طالبی زرین کمر (مازندران)

۱۲۵ کیلوگرم: پرویز هادی (آذربایجان شرقی) کمیل قاسمی (مازندران) یداله محبی (کرمانشاه)

سرمربی: غلامرضا محمدی

مربیان: ابراهیم مهربان – عباس حاج کناری- تیمور مرادی- مهدی قاسمی جو- همت مسلمی جویباری

متخصص تغذیه: دکتر رامین امیرساسان

مربی بدنساز: دکتر مرتضی بهرامی نژاد

ماساژو ر: امیر شیخی

سرپرست: هادی حبیبی