ملتهای عالم دیگر تحمل تناقضات موجود در نظام بین الملل را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز داوودی ، معاون اول رئیس جمهور در هفتمین همایش شورای وزیران اتحادیه همکاری کشورهای حاشیه اقیانوس هند ، با تاکید بر اهمیت برگزاری این همایش در تقویت روابط کشورهای عضو و افق های پیش روی این همکاری ها، تصریح کرد: رشد و توسعه بدون همگرایی ممکن نیست.

وی با انتقاد از برخورد دوگانه غرب با بسیاری از مفاهیم، گفت: دموکراسی واژه ای مقدس و مورد احترام و مقبولیت جهانی است ولی شاهد هستیم که در فلسطین چون انتخاب مردم با سلبقه قدرتهای بزرگ سازگار نیست، آرای مردم در چشم قدرت های بزرگ جایی ندارد.

داوودی همچنین به مفهوم تروریسم اشاره کرد و گفت: تروریسم یک واژه منحوس و نفرت انگیز و مبارزه با تروریسم یک اصل است، اما رژیم اشغالگر قدس که تروریسم دولتی را اعمال می کند، چون همسو با قدرت های بزرگ منطقه ای است، کشتار از سوی این رژیم تایید می شود.

معاون اول رئیس جمهور گفت: آمریکا دم از دموکراسی و آزادی می زند ولی افغانستان و عراق، به اسم آزادی به ناامن ترین کشورهای جهان تبدیل شده اند و ایران هم هدف تهاجم رفتارهای زورگویانه قدرت های بزرگ قرار گرفته است.

داووی با اشاره به دستیابی کشورمان به فن آوری هسته ای ، گفت: جمهوری اسلامی بخاطر دستیابی به دانش بومی صلح آمیز در معرض انواع تهدیدات قرار می گیرد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به وجود این تناقضات در نظام بین الملل، اظهار داشت: ملتها دیگر تحمل این تناقضات را ندارند.

وی با گسترده خواندن ظرفیت های موجود در بین کشورهای عضو این اتحادیه ، تاکید کرد: ظرفیت های فراوان و اشتراکات بزرگ کشورهای عضو این اتحادیه باعث ایجاد فرصت های خوبی برای توسعه این کشورها شده است.

داوودی ،" اصالت شرقی و تاریخ کهن" را ویژگی مهم اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند توصیف کرد و گفت: این اشتراکات باید به چراغی تابناک فراروی کشورهای عضو قرار گیرد.

وی با ناکافی خواندن سطح روابط و حجم فعلی مبادلات این کشور ها خواستار جهشی در این زمینه و افزایش مبادلات و روابط تجاری اعضا شد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اصل 44 قانون اساسی و ایجاد زمینه برای جهش بخش خصوصی و خروج از اقتصاد دولتی، اظهار داشت:کشورهای عضو اتحادیه باید به بخش خصوصی مجال فعالیت در سرمایه گذاری ها و همکاری های مشترک را بدهند.

داوودی در پایان سخنان خویش خواستار ایجاد اتاق فکر برای اتحادیه همکاری کشورهای حاشیه اقیانوس هند و انجام فعالیت های علمی و دانشگاهی بین اعضای این اتحادیه شد.