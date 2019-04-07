دولت مشکلات مناطق سیل زده لرستان را حل کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خدابخشی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور با اشاره به وقوع سیل در استان لرستان، گفت: متأسفانه سیلاب در بسیاری از شهرستان‌های این استان رخ داده است و زندگی مردم را نابود کرده و جان ۱۵ نفر از هموطنان را در این استان گرفته است.

وی افزود: بارش‌های اخیر در لرستان و الیگودرز، راه دسترسی به ۲۵ روستا را مسدود کرده و بسیاری از واحدهای مسکونی تخریب شده و به منازل مردم خسارت‌های مالی وارد شده است.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس تصریح کرد: الیگودرز قطب پرورش ماهیان سردابی است و متأسفانه مزارع پرورش ماهی در بارندگی و آب گرفتگی اخیر دچار آسیب جدی شده اند و همچنین سه هزار تن ماهی پرورشی از بین رفته است.

خدابخشی تصریح کرد: همچنین زیرساخت‌های آب، برق، گاز و تلفن در این استان دچار خسارت جدی شده که امیدواریم دولت برای حل مشکلات مناطق سیل زده استان لرستان اهتمام ویژه کند و اقدامات اساسی انجام دهد تا این بحران را پشت سر بگذاریم و مردم از دولت می‌خواهند خسارت‌های وارد شده جبران شود.

وی متذکر شد: متأسفانه راه‌های مواصلاتی شهرستان الیگودرز پیش از وقوع سیل هم دچار مشکلاتی شده بود و درخواست مردم این است علاوه بر حل مشکلات ناشی از وقوع سیل در این استان، چاره‌ای برای حل مشکلات این استان در زمینه راه‌های مواصلاتی شود.

نماینده مردم الیگودرز اضافه کرد: مردم حوزه انتخابیه بنده گفتند پیامی به نمایندگان دهم ارسال کردیم مبنی بر اینکه ما مردم می‌دانیم نمایندگان درد آنان را می‌دانند اما حرف مان این است که شما را به مجلس نفرستادیم که برای دردها و مشکلات ما اشک بریزید بلکه شما را به عنوان نماینده ملت انتخاب کردیم که برای حل مشکلات چاره اندیشی کنید.

خدابخشی تصریح کرد: اگر دشمن تا این حد جری شده است که کشورمان را مورد تحریم‌های متعدد قرار می‌دهد باید این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم و بدانیم پاشنه آشیل کشورمان تبعیض و عدم شفافیت است و متأسفانه بسیاری از دارندگان، فرار مالیاتی دارند که در عرض شش ماه می‌توان مشکل فرار مالیاتی را از طریق سامانه‌های اطلاعاتی حل کرد و باید در معافیت‌های مالیاتی هم بازنگری شود و آن را صرف بهبود زندگی فقرا کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ما باید جلوی فساد و فرار مالیاتی را بگیریم، گفت: نمی‌توانیم برای فقرا از پشت تریبون‌ها دل بسوزانیم اما ۵۰ درصد ارز کشور را در حلقوم رانت خواران بریزیم! ما باید به صورت عملی هم نشان دهیم درد مردم مستضعف را می‌فهمیم و راهکاری برای حل مشکلات آنان بیابیم.

وی با اشاره به شعار سال مبنی بر «رونق تولید»، گفت: لازم است همه مسئولان کشور برای تحقق رونق تولید تلاش ویژه ای انجام دهند و باید بین همه قوا در این زمینه هماهنگی صورت گیرد و باید منابع کشور به نحو بهینه مورد استفاده قرار گیرد و یکی از الزامات تحقق شعار سال این است که طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام تکمیل شود.