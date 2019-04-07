  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۸ فروردین ۱۳۹۸، ۱۰:۳۳

رئیس مرکز عمرانی دانشگاه :

واحدهای دانشگاه آزاد در سیل اخیر آسیب ندیدند

واحدهای دانشگاه آزاد در سیل اخیر آسیب ندیدند

رئیس مرکز عمرانی، املاک و مستغلات دانشگاه آزاد گفت: در سیل اخیر هیچ یک از واحدهای این دانشگاه در مناطق سیل زده دچار آسیب نشده اند.

اقبال شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسئولان دانشگاه آزاد از جمله رئیس این دانشگاه صبح امروز وارد منطقه پل دختر شدند و قرار است با هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهر براساس کمک‌های خانواده دانشگاه آزاد بازسازی یک منطقه در این شهر به دانشگاه آزاد واگذار شود.

وی افزود: براساس ارزیابی‌های صورت گرفته هیچ یک از واحدهای دانشگاه در مناطق سیل زده دچار مشکل نشدند و درحال برنامه ریزی هستیم تا فعالیت مجدد آموزشی این مراکز را آغاز کنیم.

رئیس مرکز عمرانی، املاک و مستغلات دانشگاه آزاد تاکید کرد: در جریان سیل فعالیت مراکز مختلف شهر از جمله ساختمان‌های آموزشی دچار اختلال شده اند که دانشگاه آزاد به دنبال کمک رسانی برای بازگرداندن فضاهای مختلف شهر به حالت عادی است.

شاکری خاطرنشان کرد: واحدهای معین استان‌های دانشگاه آزاد در حالت آماده باش قرار دارند و کمک‌های مورد نیاز به مناطق سیل زده ارائه کنند.

وی تاکید کرد: باتوجه به اینکه در جنوب کشور نیز برخی مناطق تخلیه شده اند، بنابراین واحدهای دانشگاه در این مناطق نیز تعطیل شده اند و اموال دانشگاه به طبقات بالاتر ساختمان‌ها انتقال داده شده تا در صورت بروز سیل احتمالی دچار آسیب نشوند.

کد مطلب 4583385

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها