واحدهای دانشگاه آزاد در سیل اخیر آسیب ندیدند

اقبال شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسئولان دانشگاه آزاد از جمله رئیس این دانشگاه صبح امروز وارد منطقه پل دختر شدند و قرار است با هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهر براساس کمک‌های خانواده دانشگاه آزاد بازسازی یک منطقه در این شهر به دانشگاه آزاد واگذار شود.

وی افزود: براساس ارزیابی‌های صورت گرفته هیچ یک از واحدهای دانشگاه در مناطق سیل زده دچار مشکل نشدند و درحال برنامه ریزی هستیم تا فعالیت مجدد آموزشی این مراکز را آغاز کنیم.

رئیس مرکز عمرانی، املاک و مستغلات دانشگاه آزاد تاکید کرد: در جریان سیل فعالیت مراکز مختلف شهر از جمله ساختمان‌های آموزشی دچار اختلال شده اند که دانشگاه آزاد به دنبال کمک رسانی برای بازگرداندن فضاهای مختلف شهر به حالت عادی است.

شاکری خاطرنشان کرد: واحدهای معین استان‌های دانشگاه آزاد در حالت آماده باش قرار دارند و کمک‌های مورد نیاز به مناطق سیل زده ارائه کنند.

وی تاکید کرد: باتوجه به اینکه در جنوب کشور نیز برخی مناطق تخلیه شده اند، بنابراین واحدهای دانشگاه در این مناطق نیز تعطیل شده اند و اموال دانشگاه به طبقات بالاتر ساختمان‌ها انتقال داده شده تا در صورت بروز سیل احتمالی دچار آسیب نشوند.