تصادفات برون شهری کاشان در نوروز امسال ۷۲ درصد کاهش یافت

سرهنگ علی قربانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ۹۸ درصد از مسافران نوروزی کاشان ایرانی بودند، اظهار داشت: در ایام نوروز بیش از ۲۰۰ هزار نفر در شهرستان کاشان اقامت داشتند و با توجه به حجم بالای گردشگران، نیروی انتظامی شهرستان کاشان در دو حوزه شهروندان و مسافران و با استقرار پنج ایستگاه در پارک آیت الله مدنی، فین، شهدای گمنام راوند، شهرهای قمصر و نیاسر کاشان ارائه خدمات داشت.

وی ضمن اشاره به اجرای طرح آرامش هشت ویژه ایام نوروز افزود: این طرح با هدف کنترل معتادان پرخطر و سارق از ۲۹ اسفند در سطح حوزه استحفاظی این فرماندهی اجرا که در پایان طرح نوروزی ۴۱۶ معتاد پرخطر و متهاجر در مناطق تجاری، پارک‌ها، تفرجگاه‌ها و غیره شناسایی، دستگیر و به مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند.

جانشین فرمانده انتظامی کاشان از کاهش ۲۶ درصدی سرقت منزل در ایام نوروز نسبت به مشابه سال گذشته خبر داد و ابراز داشت: در این راستا سرقت اماکن خصوصی هفت درصد، اتومبیل ۲۵ درصد، موتورسیکلت پنج درصد، کیف‌قاپی ۱۰۰ درصد، کش روزنی ۳۳ درصد و احشام ۲۵ درصد کاهش داشته و در همین راستا نیز کشفیات انواع سرقت ۳۰ درصد نسبت به مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

وی از افزایش ۱۲۸ درصدی کشفیات مواد مخدر در طول اجرای طرح نوروزی سال جاری نسبت به مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: در طول اجرای طرح نوروزی ۱۶۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط و در همین راستا نیز ۶۰ معتاد، سه قاچاقچی، هفت نفر توزیع کننده و ۴۳ خرده فروش دستگیر و یک باند قاچاق مواد مخدر نیز متلاشی شد.

قربانی از کاهش ۷۲ درصدی تصادف برون شهری کاشان خبر داد و اظهار داشت: در طول اجرای طرح نوروزی در سال جاری در مقایسه با سال گذشته تصادفات فوتی ۷۵ درصد، تصادفات جرحی ۲۵ درصد و تصادفات خسارتی برون شهری ۸۹ درصد کاهش داشته است.

وی از افزایش ۱۰۰ درصدی تماس‌های تلفنی شهروندان کاشان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ خبر داد و افزود: در طول ایام نوروزی بالغ بر چهار هزار و ۵۹۰ تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ برقرار شده است که نشان دهنده افزایش ۱۰۰ درصدی نسبت به مشابه سال قبل است.