مشکل تهران تمرکز است/ شهرداری به تنهایی نمی تواند آن را حل کند

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز حناچی در مراسم بهره برداری از بخش جنوبی خط ۶ مترو که با حضور حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران و جمعی از مدیران و معاونین و شهرداران مناطق مختلف تهران برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس نظرسنجی که در شهریور ۹۷ انجام گرفت؛ شهروندان تهرانی به دو معضل اساسی پایتخت از جمله آلودگی هوا و ترافیک اشاره کردند و از مدیریت شهری درخواست کردند نسبت به رفع این دو معضل اقدام کند.

شهردار تهران ادامه داد: توسعه حمل و نقل عمومی به‌ویژه مترو اصلی‌ترین پاسخ به این تقاضای شهروندان تهرانی خواهد بود و مدیریت شهری نیز در این زمینه تلاش خواهد کرد با فراهم کردن شرایط، اقداماتی در راستای توسعه مترو انجام دهد که این هدف مشترک شورا و شهرداری تهران است و امیدواریم بتوانیم میزان سفرها را از دو میلیون سفر در روز به ۷ میلیون سفر برسانیم که البته این موضوع نیازمند تأمین تجهیزات مورد نیاز در مترو است.

حناچی افزود: در حال حاضر زیرساخت‌های لازم در مترو فراهم شده و فقط باید تجهیزات آن را تأمین کنیم که البته این موضوع مستقیماً به موضوع ارزی و تأمین واگن در خطوط مترو است.

وی با اشاره به تمام اقدامات انجام شده از سوی مدیران شهری در ادوار گذشته گفت: علی‌رغم همه این تلاش‌ها نتوانسته‌ایم میزان استفاده از خودرو شخصی را در سطح شهر تهران کاهش دهیم اما در این دوره تلاش می‌شود با توسعه مترو و محورهای پیاده روی و تغییر شیوه سبک زندگی اقداماتی در راستای استفاده از حمل و نقل عمومی انجام شود و بتوانیم میزان استفاده از حمل و نقل عمومی را از ۱۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش دهیم.

شهردار تهران همچنین به خطوط مترو احداث شده در سطح شهر تهران اشاره کرد و گفت: حدود ۳۰۰ کیلومتر خط مترو ساخته شده که برای استفاده از ظرفیت آن نیازمند واگن‌های جدید هستیم.

حناچی همچنین با اشاره به کاهش آلودگی هوای شهر تهران تصریح کرد: سال گذشته ۲۰ درصد از آلودگی هوای شهر تهران کاهش پیدا کرد که البته بخشی از این موضوع به تغییرات جوی و بخشی دیگر نیز مربوط می‌شود به اقدامات انجام شده از سوی مجموعه مدیریت شهری و حوزه حمل نقل.

وی کنترل آلودگی خودروهای سبک و سنگین، تجهیز و نصب دوربین‌های سطح شهر برای کنترل معاینه فنی خودروها و همچنین جدیت پلیس راهور و شهرداری تهران را از موضوعاتی دانست که در کاهش آلودگی هوای شهر تهران در سال گذشته مؤثر بوده است.

شهردار تهران همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در ابتدای سال ۹۸ گفت: علاوه بر نشاط شهروندان در نوروز ۹۸، مجموعه مدیریت شهری آمادگی لازم را نیز برای کنترل بارش‌ها و بارندگی‌ها داشت و این در حالیست که ۵۰۰ کیلومتر شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی در تهران وجود دارد و با لایروبی و آماده‌سازی آنها مشکلی در بحث بارش و بارندگی نداشته‌ایم و این در حالی بود که در سال ۹۲ که بارش کمتری نسبت به سال ۹۸ داشتیم یکی از پل‌های تهران دچار آسیب شد ولی در بارندگی اخیر هیچ مشکلی را در شهر تهران نداشتیم.

حناچی خطاب به رئیس جمهور تصریح کرد: مشکل تهران مشکل تمرکز است و شهرداری به تنهایی نمی‌تواند آن را حل کند و در این بخش از جنابعالی تقاضا داریم در این ارتباط اقداماتی را انجام دهید.

وی با اشاره به بهره‌برداری از ۱۲۵۰ هکتار جنگل‌کاری در دامنه جنوبی البرز و بهره‌برداری از ۳۲۴ واحد مسکن امید گفت: این پروژه‌ها از دیگر پروژه‌هایی هستند که امروز با حضور رئیس جمهور بهره‌برداری رسیدند.

شهردار تهران همچنین از تلاش شورا و شهرداری در بحث حفاظت و حراست از فضای سبز و باغات خبر داد و گفت: در این بخش شهرداری با کمک شورای شهر تهران و در راستای منویات مقام معظم رهبری اقداماتی را در راستای حفظ باغات تهران انجام داده است و در دوره جدید چندین باغ با همکاری ارگان‌ها توسط شهرداری تهران خریداری و تملک شده است و تلاش می‌کنیم که کیفیت زندگی در شهر را افزایش دهیم و پروژه توسعه حمل و نقل ریلی و مترو می‌تواند در این بخش مؤثر باشد.