۱۱ هزار گردشگر خارجی از ابنیه تاریخی کاشان بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مهران سرمدیان صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در نوروز امسال هیچ شکایت مردمی از تأسیسات گردشگری کاشان نداشتیم، اظهار داشت: در ایام نوروز از ۲۸ اسفند ۹۷ تا پایان ۱۶ فروردین ۹۸، تعداد ۲۱۳ بازرسی انفرادی و مشارکتی با ادارات صمت، تعزیرات، اماکن و معاونت بهداشت از فعالیت ۸۳ واحد تأسیسات گردشگری کاشان صورت گرفت.

وی از ۱۶ تذکر کتبی به واحدهای بازدید شده خبر داد و افزود: علاوه بر تذکر کتبی سه مورد تشویق نیز به تأسیسات گردشگری شهرستان کاشان داده شده است، اداره صنعت، معدن و تجارت کاشان نیز ۴۲۷ مورد بازرسی در ایام نوروز داشته است که برای ۸۹ مورد از این تعداد پرونده تشکیل و به تعزیرات معرفی شدند.

رئیس اداره میراث فرهنگی کاشان از ثبت و گزارش ۱۱۳ تخلف توسط اداره صمت خبر داد و ابراز داشت: تعداد بازرسی‌های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان نیز دو هزار و ۵۳ مورد بوده که ۳۹ پرونده برخورد با دست‌فروشان مواد غذایی در این مورد تشکیل شد، یک هزار و ۳۹۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد نیز در ایام نوروز پس از بازرسی‌ها معدوم و دو واحد متخلف شامل یک رستوران بین راهی و یک مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی پلمپ و تعطیل شد.

بازدید ۹۶۵ هزار و ۸۶۹ نفر گردشگر داخلی و خارجی از آثار تاریخی و جاذبه‌ها گردشگری کاشان

وی از بازدید ۹۶۵ هزار و ۸۶۹ نفر گردشگر داخلی و خارجی از آثار تاریخی و جاذبه‌ها گردشگری کاشان خبر داد و گفت: این میزان آمار بازدید از جاذبه‌های گردشگری کاشان بر اساس بازدید از ۲۲ اثر تاریخی شامل ۱۰ اثر تاریخی، شش اثر مذهبی، چهار موزه، یک اثر دست ساز و یک مرکز هنرها سنتی و صنایع دستی در چهار شهر کاشان، قمصر، نیاسر و برزک است.

سرمدیان تعداد گردشگران خارجی در ایام نوروز امسال را ۱۱ هزار و ۴۴۸ نفر اعلام کرد و اظهار داشت: مجموعه جهانی باغ تاریخی فین کاشان با ۲۲۷ هزار و ۶۰ نفر رتبه اول بازدید گردشگران داخلی و خارجی را در بین آثار تاریخی کاشان در ایام نوروز کسب کرد و خانه‌های تاریخی بروجردی، طباطبایی، عباسیان، موزه ملی کاشان، محوطه باستانی سیلک و حمام سلطان امیر احمد به ترتیب در رتبه‌های دوم تا هفتم بازدید گردشگران قرار گرفت.

وی با اشاره به کاهش ۵ درصدی بازدیدهای گردشگران داخلی و خارجی از مجموع آثار تاریخی کاشان در نوروز ۹۸ نسبت به مشابه سال گذشته افزود: خانه‌های تاریخی بروجردی افزایش ۱۷ درصدی، طباطبایی افزایش ۳۶ درصدی، عباسیان ۲۸ درصدی و باغ فین کاشان کاهش ۳۰ درصدی بازدید گردشگران داخلی و خارجی را داشت و مرکز هنرهای سنتی و صنایع دستی کاشان نیز در نوروز ۹۸ نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۹۶ درصد رشد بازدید گردشگران را داشت.

اقامت دائم ۲۱ هزار و ۸۹۳ نفر در طول ایام نوروز در کاشان

رئیس اداره میراث کاشان از اقامت دائم ۲۱ هزار و ۸۹۳ نفر در طول ایام نوروز خبر داد و ابراز داشت: هشت هزار و ۹۵۴ نفر در هتل، هزار و ۳۰۵ نفر در هتل آپارتمان، هزار و ۵۳۳ نفر در مهمان‌پذیر، ۸۲۸ نفر در زائرسرا، هفت هزار و ۲۳۸ نفر در اقامتگاه‌های سنتی و بوم گردی دو هزار و ۳۰۵ نفر اقامت داشتند به نحوی که ضریب اشغال تخت در مراکز اقامتی کاشان در ایام نوروز ۶۳ درصد بود.

وی با بیان اینکه بیشترین درصد اشغال اتاق مربوط به اقامتگاه‌های سنتی کاشان با ۷۷ درصد ضریب اشغال بود، گفت: ۲۰۱ هزار و ۵۱ نفر در کاشان اقامت موقت داشتند که شامل منازل استیجاری، کمپ‌های موقت، حسینیه‌ها و مدارس است و بیشترین اقامت موقت نیز با تعداد ۱۲۷ هزار و ۷۱۲ نفر در مدارس بود، همچنین امامزاده سلطانعلی بن امام محمد باقر (ع) در مشهد اردهال نیز با ۹۵ هزار و ۵۱۰ نفر زائر بیشترین آمار بازدید اماکن مذهبی را داشت.