ابراز انزجار دبیرکل سازمان ملل از انفجار خونین کربلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در بیانیه ای انزجار خود را از انفجار خونبار در کربلا علیه زائران شیعه اعلام و این اقدامات را محکوم کرد.

وی در ادامه از گروه های عراقی خواست حداکثر خویشتن داری خود را حفظ کنند.

بان کی مون همچنین از سران سیاسی ومذهبی عراق خواست از نفوذ خود برای حفظ جان غیرنظامیان استفاده کنند.

برپایه این گزارش، منابع بیمارستانی عراق امروز آخرین آمارشهدای حمله روز گذشته تروریست های تکفیری به کاروان زائران حسینی در شهر حله را 117 شهید و 173 زخمی اعلام کردند.