رایزنی فرهنگی باید با نشاط‌ ترین بخش نمایندگی ایران در کشورهای مختلف باشد / اعزام رایزنان شایسته راهکار انتقال پیام انقلاب به جهانیان است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور ظهر امروز در دیدار شرکت کنندگان در "همایش رایزنان و نمایندگان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"، با بیان اینکه همواره در طول تاریخ فضای فرهنگی فارغ از مرزها و سرزمین ها محیطی برای ایجاد ارتباط صمیمی میان انسانها فراهم کرده است، گفت، همه مشکلات عالم از جمله جنگ ها و خونریزی ها، درگیری ها و اختلاف ها با بازگشت به تعالیم انبیای الهی رفع می شود.

دکتر احمدی نژاد با اشاره به ضرورت شناخت دقیق آرمان های انقلاب و اسلام برای معرفی بهتر آنها به ملت های دیگر تصریح کرد: صلح و آرامش در جهان تنها در سایه پیروی از تعلیمات انبیا محقق می شود و امروز ملت ایران پرچمدار وحدت میان انسانها و حفظ کرامت انسانی است و از جنگ و دسته بندی ها و امتیاز دادن به برخی قدرت ها بیزار است.

رئیس جمهور با بیان اینکه رایزنی فرهنگی باید با نشاط ترین بخش سفارتخانه و نمایندگی های ایران در کشورهای مختلف باشد، گفت: اعزام رایزنان شایسته و عاشق مردم، ارتباط با علما و دانشمندان و صاحبنظران و دعوت از گروههای مختلف خارجی، از جمله راهکارهای انتقال پیام الهی و آرمانی ملت ایران به انسانهای اقصی نقاط جهان است.

دکتر احمدی نژاد با اشاره به ناتوانی مکتب های ساخته دست بشر در تامین سعادت انسانها و پایان دوره مناسبات حاکم بعد از جنگ دوم جهانی به سرکردگی آمریکا تاکید کرد: باید بدون توجه به نام ها و بدور ازتعصبات خشک همه انسانها را با آرمان های فطری و الهی به عنوان راهکار دستیابی به سعادت آشنا کرد.

رئیس جمهور ضرورت پرهیز از اقدامات و فعالیت های حساسیت برانگیز و تعصبات قومی و فرقه ای و دینی را خاطرنشان کرد و گفت: رایزنان فرهنگی فقط باید معیارها و آرمانهای الهی و متعادلی را منتقل کنند زیرا در این صورت فطرت های پاک انسانی در سراسر جهان آنها را سریع و به راحتی می پذیرند.

در ابتدای این دیدار و پیش از سخنان رئیس جمهور، آقایان محمدی عراقی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی گزارشی از اقدامات و برنامه های رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف بیان کرد.