تمدید مهلت ثبت نام کارگاه آموزشی آشنایی با فیلسوفان سیاسی مسلمان

به گزارش خبرنگار مهر، اولین کارگاه آموزشی کوتاه مدت آشنایی با فیلسوفان سیاسی مسلمان در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می‌شود.

در این دوره مباحثی فلسفه سیاسی اسلامی در اندیشه مستشرقان توسط حجت الاسلام محسن رضوانی، فارابی توسط علیرضا صدرا و حجت الاسلام حمید پارسانیا، ابن سینا توسط حجت الاسلام یارعلی کردفیروزحایی و مرتضی یوسفی راد، شیخ اشراق توسط مهدی فدایی مهربان و خواجه نصیرالدین طوسی توسط مرتضی یوسفی راد و صدرالمتألهین شیرازی توسط شریف لکزایی، علامه طباطبایی توسط حجت الاسلام احمدرضا یزدانی مقدم و مهدی امیدی، امام خمینی توسط نجف لکزایی و داوود مهدوی زادگان، علامه جعفری توسط علیرضا صدرا و مرتضی یوسفی راد و شهید مطهری توسط محمدحسین طالبی تدریس می‌شود.

کارگاه آموزشی کوتاه مدت آشنایی با فیلسوفان سیاسی مسلمان روزهای پنج شنبه از ساعت ۸ تا ۱۲ برگزار می‌شود و تاریخ آغاز این کارگاه از ۲ فروردین ماه است.

علاقه مندان تا ۲۱ فروردین ماه فرصت دارند در این دوره آموزشی ثبت نام کنند.

شرایط ثبت نام:

طلاب پایه هشتم به بالا

دانشجویان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر

واریزی مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۱۰۵۸۴۵۶۷۰۰۷ و شماره کارت ۶۲۰۱-۹۹۰۲-۹۹۷۵-۶۰۳۷ بانک ملی به نام مجمع عالی حکمت اسلامی

در صورت حضور مستمر در دوره در پایان دوره، بخشی از وجه عودت داده می‌شود.