علیرضا سهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون بدهیهای فدراسیون قایقرانی گفت: این بدهی شخصی نبوده و برای فدراسیون میباشد و از شانس ماست که اینقدر بده! داریم خریدهایی به شکل نسیه صورت گرفته و برخی بدهیها هم مربوط به مسائل داخلی است. بدهیها به خرید کاناپولو در جاکارتا، خرید قایق روئینگ از چین و حق عضویت فدراسیون جهانی بادبانی بر میگردد.
وی ادامه داد: رئیس فدراسیون جهانی بادبانی هم طی نامهای حضور ما را در این فدراسیون تبریک گفته و اعلام کرده اند که چنانچه این بدهی و حق عضویت پرداخت نشود از حضور ورزشکاران ما در میادین بینالمللی ممانعت به عمل خواهند آورد و ما باید این حق عضویت سالانه را مثل تمام فدراسیونهای دیگر پرداخت کنیم.
رئیس جدید فدراسیون قایقرانی خاطرنشان کرد: این بدهی مبلغ قابل توجهی است و بهتر است به کلیات آن اشاره نکنم اما برخی پوند، دلار و یورو و مبلغ ۴۸۷ میلیون تومان نیز ریالی است. این بدهیها شخصی نیست و چنانچه شخصی باشد باید توسط خود افراد پرداخت شود. چون شخصی نیست وظیفه من است که آن را حل کنم چرا که شاید من هم چهار سال آینده بخواهم بروم و بدهی داشته باشم. هر اتفاقی بیافتد آبروی ایران است که خدشه دار خواهد شد و عهده دار آن خود بنده باید باشم.
وی در پاسخ به این سوال که «آیا شما قبل از انتخابات فدراسیون قایقرانی از میزان این بدهیها اطلاع داشتید؟»، گفت: من قبل از انتخابات شنیده بودم که فدراسیون بدهی ندارد. اما وقتی آمدم متوجه شدم که مبلغ ریالی ۴۸۷ میلیون تومان بدهی میباشد و ارزی ها را هم بعد از بررسی پروندهها متوجه شدم!
سهرابیان با بیان اینکه وظیفه من این است که به عنوان یک مدیر از وزارتخانه کمک بگیرم، گفت: پدر و مادر ورزش ایران کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش هستند اما اینکه از آنها انتظاری داشته باشم درست نیست. مطمئناً وزارتخانه نیز محدودیتهایی در پرداختها دارد و من نیز فشاری روی وزارتخانه نمی آورم اما در صورت پرداخت و کمک لطف بزرگی به قایقرانی خواهند داشت.
وی پیرامون اینکه «آیا اسپانسرها در خصوص پرداخت این بدهیها به شما کمک خواهند کرد یا خیر؟»، نیز گفت: اسپانسرها کمک میکنند و صحبتهایی در این چند روز شده است.
رئیس فدراسیون قایقرانی در خصوص اینکه «آیا قایقهای خرید شده به ایران وارد شده است یا خیر؟» هم این طور پاسخ داد: قایقهای کاناپولو وارد شده است اما روئینگ خیر. بحث ورود قایقهای روئینگ باید مدیریت شود چرا که حجم بدهی آن زیاد است. یا باید تعداد قایقها را کاهش دهیم یا باقی مبلغ قرارداد را پرداخت کنیم. البته این مسئله مستلزم این است که سازنده موافقت کند که سفارشها کاسته شود. به هر حال سازنده قایق سفارش گرفته و از نظر دیپلماتیکی درست نیست که این قرارداد به این شکل تغییر کند.
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