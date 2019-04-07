سیل به شبکه آب و فاضلاب ۱۶۱ روستای کرمانشاه خسارت وارد کرد

فرامرز شوهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص خسارات وارده به شبکه آب و فاضلاب روستایی استان طی سیل اخیر اظهار داشت: طی این حادثه به شبکه آب و فاضلاب ۱۶۱ روستای استان کرمانشاه خسارت وارد شده است.

وی از تلاش شبانه‌روزی نیروهای این شرکت برای برگرداندن شبکه آب و فاضلاب این روستاها به مدار بهره برداری خبر داد و افزود: تا به این لحظه شبکه آب و فاضلاب ۱۵۳ روستای استان وارد مدار بهره برداری شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه ادامه داد: ۸ روستا باقی مانده است که به محض فروکش کردن سیلاب، عملیات تعمیر و نگهداری خطوط انجام و وارد مدار بهره برداری خواهند شد.

وی از آبرسانی سیار به این ۸ روستا خبر داد و گفت: در کنار این آبرسانی سیار از ابتدای بحران تا کنون نیز ۵۰ هزار بطری آب بسته بندی شده ۱.۵ لیتری بین روستاییان توزیع کرده‌ایم.

این مسئول تاکید کرد: هم اکنون به لحاظ کیفیت میکروبی، سلامتی آب روستاهای مذکور کاملاً مورد تأیید مرکز بهداشت است، هیچ گونه کدورت و آلودگی در آب‌های روستایی نداریم، کمبود آبی وجود ندارد و آب مورد نیاز روستاییان نیز در حال تأمین است.