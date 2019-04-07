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۱۸ فروردین ۱۳۹۸، ۱۱:۰۳

مدیرعامل آبفار کرمانشاه:

سیل به شبکه آب و فاضلاب ۱۶۱ روستای کرمانشاه خسارت وارد کرد

سیل به شبکه آب و فاضلاب ۱۶۱ روستای کرمانشاه خسارت وارد کرد

کرمانشاه_ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه گفت: سیل به شبکه آب و فاضلاب ۱۶۱ روستای استان خسارت وارد کرد که تاکنون ۱۵۳ روستای آن وارد مدار بهره برداری شده است.

فرامرز شوهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص خسارات وارده به شبکه آب و فاضلاب روستایی استان طی سیل اخیر اظهار داشت: طی این حادثه به شبکه آب و فاضلاب ۱۶۱ روستای استان کرمانشاه خسارت وارد شده است.

وی از تلاش شبانه‌روزی نیروهای این شرکت برای برگرداندن شبکه آب و فاضلاب این روستاها به مدار بهره برداری خبر داد و افزود: تا به این لحظه شبکه آب و فاضلاب ۱۵۳ روستای استان وارد مدار بهره برداری شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه ادامه داد: ۸ روستا باقی مانده است که به محض فروکش کردن سیلاب، عملیات تعمیر و نگهداری خطوط انجام و وارد مدار بهره برداری خواهند شد.

وی از آبرسانی سیار به این ۸ روستا خبر داد و گفت: در کنار این آبرسانی سیار از ابتدای بحران تا کنون نیز ۵۰ هزار بطری آب بسته بندی شده ۱.۵ لیتری بین روستاییان توزیع کرده‌ایم.

این مسئول تاکید کرد: هم اکنون به لحاظ کیفیت میکروبی، سلامتی آب روستاهای مذکور کاملاً مورد تأیید مرکز بهداشت است، هیچ گونه کدورت و آلودگی در آب‌های روستایی نداریم، کمبود آبی وجود ندارد و آب مورد نیاز روستاییان نیز در حال تأمین است.

کد مطلب 4583468

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