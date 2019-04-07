۱۱۷ واحد راکد کشاورزی در اردبیل فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل نیکشاد پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با مدیران حوزه کشاورزی استان اردبیل تصریح کرد: با توجه مضاعف به احیا و فعال سازی واحدهای راکد و غیرفعال کشاورزی در ایجاد اشتغال و برداشتن تعهد مهم خود می‌توان در مسیر رونق تولید به موفقیت‌های ارزنده‌ای دست یافت.

وی بر ضرورت توسعه بخش مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی برای افزایش توان و کارایی این قبیل واحدها تاکید کرد و یادآور شد: با توجه به اهمیت این موضوع با وجود ۴۲۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده برای بخش مکانیزاسیون، بیش از ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار جذب شد.

رئیس جهاد کشاورزی استان اردبیل با بیان اینکه توجه به توسعه مکانیزاسیون که یکی از مهمترین ناوگان‌های مرتبط با رونق تولید کشاورزی در کشور محسوب می‌شود، افزود: در این راستا ضریب حجم جذب ماشین آلات کشاورزی به مانند تراکتور و کمباین نیز از ۱.۶ درصد افزایش برخوردار شد.

نیکشاد در ادامه از پرداخت هزار و ۹۲۰ میلیارد ریال اعتبار در صنایع تبدیلی و تکمیلی و زیربخش‌های دام و طیور، زنبورداری و دیگر رسته‌ها خبر داد.

به گفته وی در سال گذشته موفق به جذب ۴۵ درصد سهمیه اختصاصی شدیم و در بخش تخصیص سهمیه اختصاصی اعتبارات صنعت، خدمات و گردشگری نیز بیش از ۳۰ درصد از اعتبارات جذب شد.